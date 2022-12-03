СБУ опубликовала перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:



Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);



Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);



Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);



Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);



Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);



Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);



Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);



Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);



Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Куп’янский Елисей);



Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).



Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:



предложили присоединить возглавляемые ими епархии к рпц;



согласились на сотрудничество с оккупационными властями;



продвигают пророссийские нарративы;



оправдывают военную агрессию России в Украине.



Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

СБУ сообщает, что теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.