Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Павла и представителей РПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и представителей РПЦ, передает УНН.
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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.
Детали
В список лиц, против которых введены санкции попали:
• Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
• Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Павел);
• Швец Ростислав Филиппович (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Лазарь);
• Удовенко Владимир Петрович (управляющий Феодосийской епархией УПЦ Платон);
• Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский РПЦ Агафон);
• Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольненский РПЦ Алексий);
• Чернышов Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский РПЦ Калленик);
• Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Аркадий);
• Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Елисей);
• Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский УПЦ Иосиф).
Дополнение
Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО и были утверждены Президентом Владимиром Зеленским.
Президент Украины ранее ввел в действие санкции СНБО против 22 представителей РПЦ.