Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Павла и представителей РПЦ

Цитата

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Детали

В список лиц, против которых введены санкции попали:

• Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

• Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Павел);

• Швец Ростислав Филиппович (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Лазарь);

• Удовенко Владимир Петрович (управляющий Феодосийской епархией УПЦ Платон);

• Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский РПЦ Агафон);

• Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольненский РПЦ Алексий);

• Чернышов Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский РПЦ Калленик);

• Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Аркадий);

• Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Елисей);

• Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский УПЦ Иосиф).

Дополнение

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые по ее представлению попали под санкции СНБО и были утверждены Президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины ранее ввел в действие санкции СНБО против 22 представителей РПЦ.