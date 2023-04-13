СБУ: арештовано майно підсанкційного олігарха Новинського на понад 3,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що арештовано майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн, пише УНН.
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«За матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
У СБУ повідомляють, що наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.
«У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Вадима Новинського.
У 2022 році Верховна Рада достроково припинила повноваження Вадима Новинського як народного депутата.