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СБУ: арештовано майно підсанкційного олігарха Новинського на понад 3,5 млрд грн

СБУ: арештовано майно підсанкційного олігарха Новинського на понад 3,5 млрд грн

Київ • УНН

 • 592510 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що арештовано майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн, пише УНН.

Цитата

«За матеріалами Служби безпеки арештовано майно проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

У СБУ повідомляють, що наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

«У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти Вадима Новинського.

У 2022 році Верховна Рада достроково припинила повноваження Вадима Новинського як народного депутата.

Українські Національні Новини

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