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СБУ: арестовано имущество подсанкционного олигарха Новинского на более 3,5 млрд грн

СБУ: арестовано имущество подсанкционного олигарха Новинского на более 3,5 млрд грн

Киев • УНН

 • 592506 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что арестовано имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского на более 3,5 млрд грн, пишет УНН.

Цитата

«По материалам Службы безопасности арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору. В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что установлено, что для избежания санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

В СБУ сообщают, что сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.

«В уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против Вадима Новинского.

В 2022 году Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Вадима Новинского как народного депутата.

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