Рада достроково припинила повноваження Новинського як нардепа

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За повідомленнями, за рішення віддали 295 голосів.

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6 липня народний депутат Вадим Новинський повідомив, що йде з Верховної Ради - вирішив скласти повноваження.

Він додав, що, зокрема, зосередиться на гуманітарних проектах, розвитку економіки, "служінні УПЦ" (УПЦ МП), відновленні зруйнованих храмів.

Доповнення

Вадим Новинський - позафракційний народний депутат. Його було обрано по одномандатному округу №57 (Маріуполь). Нардеп входить до найбагатших людей України за версією Forbes. Новинський, прийнявши 2020 року церковний сан, бере участь в урочистих службах УПЦ МП та організації хресних ходів цієї конфесії.