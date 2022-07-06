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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Новинський повідомив, що йде з Верховної Ради

Новинський повідомив, що йде з Верховної Ради

Київ • УНН

 • 324447 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Народний депутат Вадим Новинський повідомив, що йде з Верховної Ради - вирішив скласти повноваження, пише УНН.

Цитата

"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України", - написав Новинський у Facebook, оприлюднивши копію заяви про складання мандата нардепа.

Він додав, що, зокрема, зосередиться на гуманітарних проектах, розвитку економіки, "служінні УПЦ" (УПЦ МП), відновленні зруйнованих храмів. 

Доповнення

Вадим Новинський - позафракційний народний депутат. Його було обрано по одномандатному округу №57 (Маріуполь). Нардеп входить до найбагатших людей України за версією Forbes. Новинський, прийнявши 2020 року церковний сан, бере участь в урочистих службах УПЦ МП та організації хресних ходів цієї конфесії.

Українські Національні Новини

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