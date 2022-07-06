Новинський повідомив, що йде з Верховної Ради

Цитата

"Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України", - написав Новинський у Facebook, оприлюднивши копію заяви про складання мандата нардепа.

Він додав, що, зокрема, зосередиться на гуманітарних проектах, розвитку економіки, "служінні УПЦ" (УПЦ МП), відновленні зруйнованих храмів.

Доповнення

Вадим Новинський - позафракційний народний депутат. Його було обрано по одномандатному округу №57 (Маріуполь). Нардеп входить до найбагатших людей України за версією Forbes. Новинський, прийнявши 2020 року церковний сан, бере участь в урочистих службах УПЦ МП та організації хресних ходів цієї конфесії.