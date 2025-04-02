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Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Киев • УНН

 • 104625 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск в ближайшее время уйдет с должности руководителя Департамента эффективности государственного управления. Причиной является разочарование в его непредсказуемости.

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, в том числе членам своего кабинета, что бизнесмен и миллиардер Илон Маск в ближайшие недели оставит должность руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE). При этом глава Белого дома остается доволен работой Маска и его инициативами, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Три анонимных инсайдера сообщили изданию, скоро наступит время для Маска вернуться к своему бизнесу и взять на себя вспомогательную роль.

Приближение отставки Маска происходит на фоне того, что некоторые инсайдеры администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались из-за его непредсказуемости и все чаще рассматривают миллиардера как политическую ответственность. Эта динамика стала очевидной во вторник, когда консервативный судья, которого активно поддерживал Маск, проиграл свою заявку на место в Верховном суде штата Висконсин на 10 пунктов.

Это также свидетельствует о резком сдвиге в отношениях между Трампом и Маском по сравнению с тем, что было месяц назад, когда чиновники Белого дома и его союзники прогнозировали, что Маск "останется здесь" и что Трамп найдет способ выйти за рамки 130-дневного срока.

Один высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Маск, скорее всего, сохранит неформальную роль советника и продолжит изредка появляться на территории Белого дома. Другой предостерег, что тот, кто думает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа, "обманывает себя".

На публичном уровне Трамп продолжает поддерживать Маска, особенно в контексте убытков, которые тот понес из-за нападений оппонентов на автомобили и офисы Tesla. Он также назвал бизнесмена "патриотом" и "своим другом".

"Илон, я хочу поблагодарить тебя - я знаю, что ты прошел через многое", - сказал Трамп.

Дополнение

Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора место в Верховном суде, несмотря на $25 млн, вложенные в эту кампанию Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.

Избрание Сьюзан Кроуфорд в Верховный суд Висконсина 1 апреля нанесло удар Дональду Трампу и Илону Маску.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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