Попри мільйонні трати Ілона Маска: на виборах до Верховного суду Вісконсину перемагає підтримуваний демократами суддя
Київ • УНН
Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора, попри $25 млн, вкладені Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.
Обрання Сьюзан Кроуфорд до Верховного суду Вісконсина 1 квітня завдає удару Дональду Трампу та Ілону Маску.
Передає УНН із посиланням на The New York Times та АР.
Деталі
Сьюзан Кроуфорд, ліберальний кандидат на провідне місце у Верховному суді Вісконсина подолав 25 мільйонів доларів витрат від Ілона Маска та переміг свого консервативного опонента у у змаганні, яке стало "своєрідним референдумом" щодо технологічного мільярдера та його різкої критики федерального уряд, передає NYT із посиланням на Associated Press.
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Кроуфорд відсвяткувала перемогу під гучні оплески, не згадуючи безпосередньо Ілона Маска. Слід зазначити, що найбагатша людина у світі, Ілон Маск вклав у ці перегони мільйони доларів, а також активно вів кампанію у своїй соціальній мережі X, намагаючись схилити більшість у Верховному суді Вісконсина на бік консерваторів.
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Довідково
Суддя округу Дейн Кроуфорд перемогла консервативного кандидата, суддю округу Вокеша Бреда Шимела, який здобув підтримку Трампа на завершальному етапі кампанії. Таким чином Кроуфорд виграла десятирічний термін і зуміла зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату, розділеному між губернатором-демократом і Палатою представників з республіканською більшістю.
Наразі до складу суду входять чотири прогресивні судді і три консервативні, - саме тому перемога Кроуфорд дасть змогу зберегти прогресивну більшість.
Доповнення
У Вісконсині переважною більшістю голосів був проведений референдум, підтриманий республіканцями, щодо закріплення у конституції штату вимоги про посвідчення особи виборця. Протягом дня республіканці зберегли два місця в Палаті представників після перемоги Джиммі Патроніса в 1-му окрузі Флориди та Ренді Файна в 6-му окрузі, забезпечивши більше можливостей для просування порядку денного резидента Білого дому Дональда Трампа.
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