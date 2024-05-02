AP: поліція застрелила учня біля школи у Вісконсині після повідомлення про когось зі зброєю
Київ • УНН
Учень був застрелений поліцією біля середньої школи у Вісконсині після повідомлення про людину зі зброєю, що призвело до закриття місцевих шкіл.
Поліція застрелила учня біля середньої школи у штаті Вісконсин у США в середу після отримання повідомлення про когось зі зброєю, заявив генеральний прокурор штату на брифінгу правоохоронних органів про стрілянину, що змусила дітей втікати та спонукала до запровадження годинної ізоляції місцевих шкіл, пише УНН з посиланням на AP.
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Раніше влада заявила, що активний стрілець, який так і не проник усередину будівлі, був "нейтралізований" біля середньої школи Маунт-Гореб, що за приблизно 40 кілометрів на захід від столиці штату Медісон. Генеральний прокурор штату Джош Каул заявив журналістам увечері, що ніхто більше не постраждав і що розслідування триває.
"Цей інцидент стався просто неба. У цьому випадку суб'єкт так і не проник туди", - сказав він.
Влада описала учня як неповнолітнього чоловіка, але не вказала вік і не вказала, у якій зі шкіл району Маунт-Гореб він навчався.
Каул відмовився відповідати на кілька запитань про те, що сталося після того, як відреагувала поліція, у тому числі про те, чи стріляв учень зі зброї, який тип зброї у нього був і чи намагався він проникнути до школи. Влада заявила, що кілька офіцерів Маунт-Гореб із натільними камерами стріляли зі зброї, але не сказали, скільки саме.
Поліція залишалася на місці події через кілька годин, тоді як учнів тримали замкненими в приміщеннях до пізнього вечора, а потім повільно відпускали до родичів.
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