AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

Полиция застрелила ученика возле средней школы в штате Висконсин в США в среду после получения сообщения о ком-то с оружием, заявил генеральный прокурор штата на брифинге правоохранительных органов о стрельбе, которая заставила детей убегать и побудила к введению часовой изоляции местных школ, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ранее власти заявили, что активный стрелок, который так и не проник внутрь здания, был "нейтрализован" возле средней школы Маунт-Хореб, что примерно в 40 километрах к западу от столицы штата Мэдисон. Генеральный прокурор штата Джош Каул заявил журналистам вечером, что никто больше не пострадал и что расследование продолжается.

"Этот инцидент произошел под открытым небом. В этом случае субъект так и не проник туда", - сказал он.

Власти описали ученика как несовершеннолетнего мужчину, но не указали возраст и не указали, в какой из школ района Маунт-Хореб он учился.

Каул отказался отвечать на несколько вопросов о том, что произошло после того, как отреагировала полиция, в том числе о том, стрелял ли ученик из оружия, какой тип оружия у него был и пытался ли он проникнуть в школу. Власти заявили, что несколько офицеров Маунт-Хореб с нательными камерами стреляли из оружия, но не сказали, сколько именно.

Полиция оставалась на месте происшествия через несколько часов, тогда как учеников держали запертыми в помещениях до позднего вечера, а затем медленно отпускали к родственникам.

Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб