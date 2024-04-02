Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

Подросток погиб в результате стрельбы в школе в финском городе Вантаа вблизи Хельсинки, еще двое получили ранения, сообщили в финской полиции, пишет УНН.

Детали

"В результате стрельбы один человек погиб, два человека на данный момент госпитализированы", - сообщили в полиции.

Как указано, о происшествии сообщили родственникам пострадавших.

Напомним

В школе в Финляндии произошла стрельба. Ранения получили трое учеников. Подозреваемого уже задержали. Всем участникам 12 лет.