В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине

Финский суд задержал российского неонациста Яна Петровского по подозрению в совершении военных преступлений в Украине; ему должны предъявить обвинение до 31 мая 2023 года. Петровский связан с террористической деятельностью на Донбассе и находится под международными санкциями.