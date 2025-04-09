12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.
12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.
Финский суд задержал российского неонациста Яна Петровского по подозрению в совершении военных преступлений в Украине; ему должны
предъявить обвинение до 31 мая 2023 года. Петровский связан с террористической деятельностью на Донбассе и находится под
международными санкциями.