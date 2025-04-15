У Фінляндії арештували російського неонациста Петровського за воєнні злочини в Україні

Фінський суд затримав російського неонациста Яна Петровського за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні; йому мають висунути звинувачення до 31 травня 2023 року. Петровський пов'язаний з терористичною діяльністю на Донбасі і перебуває під міжнародними санкціями.