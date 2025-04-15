12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, вбивши одного учня і поранивши двох інших.
12-річний учень відкрив стрілянину в школі у Вантаа, Фінляндія, поранивши трьох інших учнів, після чого був затриманий поліцією.
Фінський суд затримав російського неонациста Яна Петровського за підозрою у скоєнні воєнних злочинів в Україні; йому мають
висунути звинувачення до 31 травня 2023 року. Петровський пов'язаний з терористичною діяльністю на Донбасі і перебуває під
міжнародними санкціями.