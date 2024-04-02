В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  50336 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  115651 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  115170 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  117470 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  164896 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  106783 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228995 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192849 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191613 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  438797 просмотра

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  164896 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  438797 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  411175 просмотра

В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, ранив трех других учеников, после чего был задержан полицией.

Новости Мира •   •  9721 просмотра
В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

В Херсоне СБУ задержала российских информаторов, которые готовили ракетные удары по украинским силам.

Война •   •  12202 просмотра
Готовили ракетные удары по локациям Сил обороны в Херсоне: задержаны информаторы рф

Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, Татарстан, и вызвал пожар. Это совместная операция СБУ и ГУР Украины.

Война •   •  13662 просмотра
Атака на НПЗ в Татарстане: источники сообщили, что это операция СБУ и ГУР

Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

28-летний сотрудник фсб россии незаконно удерживал украинцев, руководил фильтрационным лагерем в Запорожской области, где задержанных подвергали пыткам, а также организовывал инсценировки казней.

Война •   •  12027 просмотра
Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", призвала Парламент немедленно принять ряд законопроектов о местном самоуправлении, включая законы о демократии на местном уровне, органы самоорганизации населения, прозрачность местной власти и публичные консультации, которые являются частью программы Украинского фонда.

Общество •   •  12314 просмотра
Шуляк призывает парламент немедленно принять ряд законопроектов по местному самоуправлению

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

Украина начала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для обхода российской противовоздушной обороны и точных ударов по российским энергетическим объектам, таким как нефтеперерабатывающие заводы, нанося удар по военной экономике россии.

Война •   •  11654 просмотра
Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

Ожидается, что в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) поступит от 6 до 8 миллионов заявлений о возмещении убытков, причиненных российской агрессией, от частных лиц, предприятий и правительства.

Война •   •  12044 просмотра
В Реестр убытков может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение - нардеп

Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Представители 57 стран мира обсудят сегодня на конференции в Гааге тему "Восстановление справедливости для Украины" с целью преодоления безнаказанности и предоставления компенсаций жертвам преступлений россии.

Война •   •  14255 просмотра
Сегодня в Гааге представители 57 стран будут обсуждать "восстановление справедливости для Украины"

Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало марта достиг 5,49 триллиона гривен или 143,69 миллиарда долларов США, из которых 69,67% приходится на внешний долг, а 30,33% - на внутренний.

Экономика •   •  12281 просмотра
Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

Дроны атаковали территорию предприятия, расположенного в городе Елабуга в Татарстане. На атакованном предприятии происходило производство дронов.

Война •   •  74496 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder