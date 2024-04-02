В школе в Финляндии произошла стрельба: 12-летний ученик ранил трех сверстников

В школе в Финляндии произошла стрельба. Ранения получили трое учеников. Подозреваемого уже задержали, им оказался 12-летний ребенок. Об этом сообщила полиция региона Восточная Уусимаа, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полиция была направлена на вызов около 9:08 по местному времени.

Как указано, все участники стрельбы - несовершеннолетние.

"По текущей информации полиции, есть трое пострадавших. Всем участникам 12 лет", - указали в полиции.

По данным полиции, как указывает Yle, в детей стреляли из пистолета. Указано, что подозреваемый - 12-летний ученик 6-го класса.

В 11:32 полиция задержала подозреваемого на севере Хельсинки. "Злоумышленник имел при себе огнестрельное оружие, подозреваемый и оружие находятся в полиции", - отметили в полиции.

Дополнение

Школа Виертола, по данным Yle, является начальной школой для примерно 800 учеников. Школа предлагает основное образование для учащихся с 1 по 9 класс. В учебном заведении работает около 90 человек.