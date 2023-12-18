В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  67991 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  105809 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  109779 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
  •  109594 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  108277 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  106950 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  104004 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  193120 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  239964 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  225918 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  236927 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246219 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  202672 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181332 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157565 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

Американские законодатели "воодушевлены" переговорами по соглашению, которое разблокирует помощь Украине

  •  103678 просмотра
"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

  •  101317 просмотра
В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

  •  100430 просмотра
Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена

Автомобиль врезался в кортеж президента Джо Байдена

  •  64852 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры

Оккупанты за сутки атаковали Запорожскую область более 110 раз: есть разрушения объектов инфраструктуры

  •  53964 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине

Финский суд задержал российского неонациста Яна Петровского по подозрению в совершении военных преступлений в Украине; ему должны предъявить обвинение до 31 мая 2023 года. Петровский связан с террористической деятельностью на Донбассе и находится под международными санкциями.

Криминал и ЧП •   •  9855 просмотра
В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине

Немецкая компания Rheinmetall планирует поставить в 2025 году десятки тысяч снарядов для ВСУ

Rheinmetall поставит Вооруженным силам Украины десятки тысяч артиллерийских снарядов в 2025 году в рамках рамочного контракта.

Война •   •  10710 просмотра
Немецкая компания Rheinmetall планирует поставить в 2025 году десятки тысяч снарядов для ВСУ

Благодаря документам в "Дії" украинцы могут оформить платежную карту NovaPay

Теперь украинцы могут получить платежную карту NovaPay за 2 минуты с помощью приложения Дія. NovaPay - это международный финансовый сервис, который уже более 11 лет предоставляет удобные, быстрые и надежные платежные сервисы.

Общество •   •  10813 просмотра
Благодаря документам в "Дії" украинцы могут оформить платежную карту NovaPay

В США "очень обеспокоены" эскалацией военных связей между Китаем и Россией - СМИ

Американский адмирал Аквилино "очень обеспокоен" растущими военными связями между Китаем и Россией, о чем он сказал во время встреч с представителями японской оборонной промышленности.

Новости Мира •   •  10394 просмотра
В США "очень обеспокоены" эскалацией военных связей между Китаем и Россией - СМИ

путин подал документы на участие в выборах президента рф в 2024 году

путин подал документы в центральную избирательную комиссию россии для участия в президентской гонке 2024 года как самовыдвиженец.

Новости Мира •   •  12007 просмотра
путин подал документы на участие в выборах президента рф в 2024 году

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.

Политика •   •  16219 просмотра
Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте

Польские дальнобойщики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин"

Польские дальнобойщики заблокировали пропускной пункт "Дорогуск-Ягодин", пропуская только один грузовик в час, но не препятствуя автобусам и транспортировке товаров первой необходимости.

Криминал и ЧП •   •  18421 просмотра
Польские дальнобойщики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин"

Болгария поддержала запрет на импорт топлива из российской нефти с марта и отмену налога на транзит российского газа

Болгария запретит экспорт топлива из российской нефти с января 2024 года и прекратит импорт с марта 2024 года, чтобы соответствовать эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Кроме того, на фоне переговоров с Венгрией о вступлении в Шенгенскую зону будет отменен транзитный налог на российский газ.

Новости Мира •   •  12087 просмотра
Болгария поддержала запрет на импорт топлива из российской нефти с марта и отмену налога на транзит российского газа

В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов

Российский писатель Борис Акунин был добавлен в российский список террористов и экстремистов на фоне требований объявить его иностранным агентом из-за его критических высказываний.

Новости Мира •   •  12568 просмотра
В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов

ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский

Вооруженные силы Украины сокращают некоторые боевые операции из-за нехватки западной помощи и острого дефицита артиллерийских снарядов.

Война •   •  17739 просмотра
ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский