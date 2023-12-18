В Финляндии арестовали российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине

Окружной суд Хельсинки 18 декабря, принял решение взять под стражу российского неонациста Яна Петровского. Причиной этого стали его военные преступления в Украине. Об этом сообщает Helsingin Sanomat, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что суд постановил заключить россиянина Петровского по подозрению в совершении грубых военных преступлений в Украине. Его отправят в тюрьму Вантаа.

Издание отмечает, что обвинение ему должны предъявить до 31 мая следующего года.

Во время суда по делу об опеке у Тордена была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам, - говорится в материале.

Дополнение

россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами так называемой "лнр" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

С 2015 года российский боевик обвиняется Украиной в совершении преступлений на Донбассе по статье 258-3 УК Украины - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в в ней.

Мужчина находится под санкциями ЕС, США, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Напомним,

Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.

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