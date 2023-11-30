11 лет за решеткой заочно получила пропагандистка из канала соловьева Юлия Витязева

По материалам Службы безопасности заочный срок заключения получила коллаборационистка Юлия Лозанова (более известная под псевдонимом Юлия Витязева), которая сейчас скрывается в россии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Известно, что в 2015 году она переехала из Украины в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине. После полномасштабного вторжения рф она постоянно выступала за поддержку российских захватчиков, о чем заявляла в многочисленных эфирах на телеканале "Соловьев Live".

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Кроме того, коллаборационистка стала "обозревателем" оккупационного информагентства "News Front", которое создали во временно оккупированном Крыму.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) - резюмировали в СБУ.

Ей назначено заочно 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются комплексные мероприятия для физического задержания и привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против Украины.

Дополнение

В СБУ также отметили, что женщина одной из первых начала оправдывать рашистов в подрыве Каховской ГЭС. Кроме того, она регулярно использует подконтрольные Телеграм-каналы для сбора донатов на нужды оккупационных группировок рф, которые воюют против Украины.

Напомним

Служба безопасности Украины обвинила российского генерал-лейтенанта Евгения Поплавского в военных преступлениях, в том числе в том, что он лично руководил репрессиями и пытками в Лимане. Генерал ВС РФ Поплавский отдавал приказы о похищениях и нападениях, а также заставлял местных жителей помогать оккупантам под угрозами.

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