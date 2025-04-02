Несмотря на миллионные вложения Илона Маска: на выборах в Верховный суд Висконсина побеждает поддерживаемый демократами судья

Избрание Сьюзан Кроуфорд в Верховный суд Висконсина 1 апреля наносит удар Дональду Трампу и Илону Маску.

Передает УНН со ссылкой на The New York Times и АР.

Детали

Сьюзан Кроуфорд, либеральный кандидат на ведущее место в Верховном суде Висконсина преодолел 25 миллионов долларов расходов от Илона Маска и победил своего консервативного оппонента в соревновании, которое стало "своеобразным референдумом" относительно технологического миллиардера и его резкой критики федерального правительства, передает NYT со ссылкой на Associated Press.

Сегодня вечером жители Висконсина встали и громко заявили, что правосудие бесценно: наши суды не продаются - написала судья в своем Х-аккаунте.

Кроуфорд отпраздновала победу под громкие аплодисменты, не упоминая непосредственно Илона Маска. Следует отметить, что самый богатый человек в мире, Илон Маск вложил в эти гонки миллионы долларов, а также активно вел кампанию в своей социальной сети X, пытаясь склонить большинство в Верховном суде Висконсина на сторону консерваторов.

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Справка

Судья округа Дейн Кроуфорд победила консервативного кандидата, судью округа Вокеша Брэда Шимела, который получил поддержку Трампа на завершающем этапе кампании. Таким образом Кроуфорд выиграла десятилетний срок и сумела сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата, разделенном между губернатором-демократом и Палатой представителей с республиканским большинством.

Сейчас в состав суда входят четыре прогрессивных судьи и три консервативных, - именно поэтому победа Кроуфорд позволит сохранить прогрессивное большинство.

Дополнение

В Висконсине подавляющим большинством голосов был проведен референдум, поддержанный республиканцами, относительно закрепления в конституции штата требования о удостоверении личности избирателя. В течение дня республиканцы сохранили два места в Палате представителей после победы Джимми Патрониса в 1-м округе Флориды и Рэнди Файна в 6-м округе, обеспечив больше возможностей для продвижения повестки дня резидента Белого дома Дональда Трампа.

Напомним

Апелляционный суд США разрешил Департаменту эффективности правительства Илона Маска сократить штат в USAID. Администрация планирует прекратить независимую деятельность агентства до сентября.

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