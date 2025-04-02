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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Київ • УНН

 • 104630 перегляди

Дональд Трамп повідомив, що Ілон Маск найближчим часом піде з посади керівника Департаменту ефективності державного управління. Причиною є розчарування в його непередбачуваності.

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, в тому числі членам свого кабінету, що бізнесмен і мільярдер Ілон Маск найближчими тижнями облишить посаду керівника Департаменту ефективності державного управління (DOGE). При цьому очільник Білого дому лишається задоволений робото Маска та його ініціативами, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Три анонімних інсайдери повідомили видання, скоро настане час для Маска повернутися до свого бізнесу і взяти на себе допоміжну роль.

Наближення відставки Маска відбувається на тлі того, що деякі інсайдери адміністрації Трампа і багато зовнішніх союзників розчарувалися через його непередбачуваність і все частіше розглядають мільярдера як політичну відповідальність. Ця динаміка стала очевидною у вівторок, коли консервативний суддя, якого активно підтримував Маск, програв свою заявку на місце у Верховному суді штату Вісконсін на 10 пунктів.

Це також свідчить про різкий зсув у відносинах між Трампом і Маском у порівнянні з тим, що було місяць тому, коли чиновники Білого дому і його союзники прогнозували, що Маск "залишиться тут" і що Трамп знайде спосіб вийти за рамки 130-денного терміну.

Один високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Маск, швидше за все, збереже неформальну роль радника і продовжить зрідка з'являтися на території Білого дому. Інший застеріг, що той, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, "обманює себе".

На публічному рівні Трамп продовжує підтримувати Маска, особливо в контексті збитків, яких той зазнав через напади опонентів на автомобілі та офіси Tesla. Він також назвав бізнесмена "патріотом" і "своїм другом".

"Ілоне, я хочу подякувати тобі - я знаю, що ти пройшов через багато чого", - сказав Трамп.

Доповнення

Ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд виграла у консерватора місце у Верховному суді, попри $25 млн, вкладені у цю кампанію Ілоном Маском. Це дозволить зберегти ліберальну більшість у Верховному суді штату.

Обрання Сьюзан Кроуфорд до Верховного суду Вісконсина 1 квітня завдало удару Дональду Трампу та Ілону Маску.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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