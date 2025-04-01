Четвертая часть саги "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли получила официальное название и дату выхода
Киев • УНН
Четвертая часть фильма о Человеке-пауке получила название "Spider-Man: Brand New Day", премьера запланирована на 31 июля 2026 года. Съемки начнутся этим летом.
Будущий четвертый фильм о Человеке-пауке имеет официальное название "Человек-паук: Новый день". На выставке Cinemacon эту новость объявил режиссер фильма Дестин Дэниел Креттон. С кем именно столкнется главный герой "Человека-паука 4", пока остается тайной, хотя есть определенные слухи.
Передает УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
Официально: новый фильм о Человеке-пауке получил название Spider-Man: Brand New Day. Выход блокбастера запланирован на 31 июля 2026 года.
Об этом сообщил режиссер фильма Дестин Дэниел Креттон на CinemaCon в Лас-Вегасе.
Справка
CinemaCon - это ежегодное мероприятие для голливудских киностудий и выставок, которое состоится в этом году с 31 марта по 3 апреля в Лас-Вегасе.
Что известно о фильме
Название "Spider-Man: Brand New Day" отсылает к истории 2008 года, которая происходит после события, изменившего вселенную, - когда все забыли, кто собственно такой Человек-паук.
Как отмечается, режиссер Дестин Дэниел Креттон уже некоторое время был вовлечен в работу над проектом. В Инстаграме новость опять же сообщила компания Marvel в сотрудничестве с Sony.
В главных ролях Том Холланд. Его в последний раз видели на экране в роли героического ползающего паукообразного персонажа в фильме "Человек-паук: Дороги домой нет" (2021). Картина собрала более 1,9 миллиарда долларов в мировом прокате.
Съемки Spider-Man: Brand New Day состоятся этим летом.
Конечно, это все еще оставляет так много вопросов. Кто еще в этом фильме? Кого играет Сэди Синк? Это мультивселенная или это обоснованная история? Мы не знаем. Это просто новый день.
Актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, подтверждает это в коротком обращении.
Человек-паук: Новый день, и он как "новое начало"
Напомним
Актер Эндрю Гарфилд заявил, что не подписывал контракт на участие в новом фильме "Человек-паук 4". Похожая ситуация уже была в 2021 году перед выходом "Spider-Man: No Way Home", где он все же сыграл.
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