Ендрю Гарфілд знову заперечує свою участь у "Людині-павуку 4"

Актор, який втілив образ Пітера Паркера, Ендрю Гарфілд, вже заперечує свою участь у майбутньому фільмі "Людина-павук 4", який має вийти у 2026 році. Пише GQ, передає УНН.

Втім, подібні заяви з його боку вже траплялися раніше, зокрема, перед виходом фільму Spider-Man: No Way Home.

У розмові з журналом GQ Гарфілд заявив, що не підписував жодних контрактів на участь у четвертому фільмі із серії з Томом Голландом.

Актор зазначив, що, ймовірно, розчарує фанатів, оскільки не бере участі у фільмі, але розуміє, що тепер йому вже ніхто не вірить.

Його слова нагадують ситуацію з 2021 року, коли Гарфілд неодноразово заперечував свою участь у Spider-Man: No Way Home. Тоді він заявляв, що "не може говорити за інших" і що "йому не дзвонили". Але пізніше з'ясувалося, що він таки отримав роль і зіграв важливого персонажа у фільмі. Через сувору секретність йому довелося приховувати правду.

Однак цього разу його слова можуть бути більш правдивими. Про новий фільм відомо небагато: дата релізу — 24 липня 2026 року, режисер — Дестін Деніел Креттон, а головні ролі виконуватимуть Том Голланд і Зендея. Продюсерка Емі Паскаль підтвердила, що історія продовжить події з фіналу попереднього фільму, де Пітер Паркер змусив світ забути про своє існування, щоб врятувати його.

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Очікується, що нова стрічка розпочнеться з моменту, коли Пітер Паркер живе у світі, де ніхто не знає, хто він такий. Сюжет може як залишитися зосередженим у Нью-Йорку, так і стати масштабнішою історією про мультивсесвіт. Якщо останній варіант реалізується, не виключено, що Пітер знову об'єднається зі своїми "мультивсесвітними" колегами — Тобі Магвайром та Гарфілдом.

Проте, якщо це й станеться, то, ймовірно, не в найближчому фільмі, а пізніше — можливо, в Avengers: Secret Wars, який вийде влітку 2027 року. Незалежно від того, чи це правда, Гарфілд навряд чи зможе щось розповісти заздалегідь.

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