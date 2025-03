Топ 10 серіалів, які чекають на нас в 2025 році

2025 рік обіцяє стати знаковим для шанувальників серіалів, адже на екрани вийде чимало довгоочікуваних прем’єр та продовжень культових проектів. Від масштабних історичних драм до фантастичних пригод і напружених трилерів — новий рік готує багато сюрпризів для глядачів. УНН зібрав для вас десятку найочікуваніших серіалів, які точно варто додати до списку перегляду.

"Венздей" 2 сезон

Дата виходу: серпень-вересні 2025 року

Другий сезон серіалу "Венздей" був анонсований 6 січня 2023 року. Однак його вихід затримався через низку факторів, зокрема зайнятість акторів та страйки сценаристів і акторів у США. Виконавиця головної ролі Дженна Ортега після успіху серіалу отримала багато нових пропозицій, що ускладнило планування.

Страйк сценаристів, який тривав з травня по вересень 2023 року, також вплинув на виробництво. Як повідомляє Deadline, зйомки другого сезону розпочались у квітні 2024 року і проходили в Ірландії замість Румунії через логістичні причини.

Очікується, що прем’єра другого сезону відбудеться в серпні-вересні 2025 року

"Білий лотос" 3 сезон

Дата виходу: 16 лютого 2025 року

Стримінговий сервіс Max від HBO презентував перший тизер третього сезону популярного серіалу "Білий лотос" (The White Lotus), події якого цього разу розгортатимуться в Таїланді.

Як і в попередніх сезонах, знятих на Гаваях та Сицилії, у центрі сюжету знову опиняться гості готелю мережі "Білий лотос". На них чекатимуть комедійні, драматичні та часом трагічні події, проте більшість героїв будуть новими.

Прем’єра третього сезону відбудеться 16 лютого 2025 року. Сезон складатиметься з восьми епізодів — на один-два більше, ніж у попередніх частинах. Ймовірно, серії виходитимуть щотижня.

"Лицар семи королівств: Межовий Лицар" 1 сезон

Дата виходу: кінець 2025

Стримінговий сервіс HBO випустив короткий трейлер серіалу "Лицар Семи королівств", події якого розгортатимуться за 90 років до сюжету "Гри престолів".

Серіал базуватиметься на циклі новел Джорджа Мартіна про пригоди лицаря Дунка Високого та його зброєносця Егга, який приховує своє походження з роду Таргарієнів. Перший сезон адаптує новелу "Межовий лицар". У разі успіху планується екранізація новел "Присяжний лицар" і "Таємничий лицар".

Перший сезон складатиметься з шести епізодів, прем’єра яких запланована на кінець 2025 року. Головні ролі виконали Пітер Клефі та Декстер Сол Анселл.

"Дивні дива", 5 сезон (фінальний)

Дата виходу: 2025 рік

Фінальний сезон популярного серіалу "Дивні дива" запланований на 2025 рік і складатиметься з восьми епізодів. Цей сезон стане завершальним акордом фантастичної історії.

Виробництво п’ятого сезону офіційно розпочалося у січні 2024 року. Назви епізодів вже відомі: The Crawl ("Плазування"), The Vanishing of… ("Зникнення…"), The Turnbow Trap ("Пастка Турбоу"), Sorcerer ("Чаклун"), Shock Jock ("Шок-джок"), Escape From Camazotz ("Втеча з Камазоца"), The Bridge ("Міст") та The Rightside Up ("Повернення у правильний бік").

Деякі назви перегукуються з попередніми сезонами. Наприклад, "Зникнення…" нагадує перший епізод першого сезону — "Глава 1. Зникнення Вілла Байєрса". Фанати вже висловили припущення, що цього разу викраденою може бути Голлі Вілер, молодша сестра Майка Вілера.

"Останні з нас", сезон 2

Дата виходу: початок 2025 року

На HBO Max з’явився офіційний тизер другого сезону серіалу "Останні з нас" (The Last of Us), а також було оголошено дату прем’єри нових епізодів. Згідно з описом від Warner Bros. Discovery, події сезону відбуватимуться через п’ять років після фіналу першого сезону.

Джоел і Еллі намагаються насолоджуватися мирним життям, але їхнє минуле наздоганяє їх, створюючи нові конфлікти як між ними, так і зі світом, який стає ще більш небезпечним і непередбачуваним.

Прем’єра другого сезону запланована на 2025 рік. У головних ролях знову з’являться Педро Паскаль (Джоел) та Белла Рамзі (Еллі). До акторського складу приєдналися Кейтлін Девер у ролі Еббі, Ізабела Мерсед, яка зіграє Діну, а також Джеффрі Райт, який повернеться до ролі Айзека Діксона з гри.

Другий сезон складатиметься із семи епізодів, що на два менше, ніж у першому сезоні.

"Первісна Америка" 1 сезон

Дата виходу: 9 січня 2025 року

Серіал виконаний у жанрі вестерн-драми та розповідає про непросту боротьбу за виживання на американському Заході у 1857 році. Мати із сином, які тікають від минулого, знаходять нову сім’ю, поки подорожують вільними, але суворими й жорстокими землями американського Заходу. Автори обіцяють захопливу і драматичну історію про протистояння та відстоювання своїх земель.

"Нульовий день" 1 сезон

Дата виходу: 20 лютого 2025 року

"Три тисячі чотириста дві людини загинули в Zero Day. Авіакатастрофи, сходження поїздів з рейок. Повний хаос", - звучать слова на початку трейлера.

Політичний трилер за участю Роберта де Ніро в головній ролі стартує 20 лютого. Серіал розповідає про Джорджа Маллена, колишнього президента США, який очолює комісію з розслідування великої кібератаки.

Атака на критично важливі цифрові сервіси спричинила численні жертви по всій країні. У той час, як поширюється дезінформація, а конфлікти між впливовими гравцями у сфері технологій, Волл-стріт і урядом набирають обертів, Маллен у своєму наполегливому пошуку правди змушений зіткнутися з власними темними секретами, ризикуючи всім, що йому дороге.

У серіалі знялися Анжела Бассетт, Ліззі Каплан, Джессі Племонс, Джоан Аллен, Конні Бріттон, Меттью Модайн, Ден Стівенс, Білл Кемп, Габі Хоффман і Кларк Грегг.

"Гра в кальмара" 3 сезон (фінальний)

Дата виходу: середина 2025

Популярний серіал отримає третій і фінальний сезон. Зйомки тривали з липня 2024 до червня 2025 року, а прем’єра запланована на середину 2025 року. Деталі сюжету поки що невідомі. Тим часом наближається прем’єра другого сезону серіалу "Гра в кальмара", яка відбудеться 26 грудня.

"Ніхто цього не хоче" 2 сезон

Дата виходу: осінь 2025

Перший сезон серіалу "Ніхто цього не хоче" розповідає про стосунки сміливої подкастерки Джоанни та рабина Ноа, між якими спалахує іскра під час несподіваної зустрічі. Попри те, що вони належать до абсолютно різних світів, пара стикається з численними випробуваннями. У другому сезоні їхня історія продовжиться, набуваючи нового розвитку.

"Миротворець" 2 сезон

Дата виходу: 2025

У першому сезоні персонаж коміксів Крістофер Сміт, відомий як Миротворець (Джон Сіна), стає частиною урядової команди, завдання якої — ліквідувати "метеликів" — інопланетних комах, що проникають у мозок впливових політиків.

Проте у фіналі сезону Сміт усвідомлює, що "метелики" не такі вже й лиходії, а справжня загроза приховується зовсім поряд. У другому сезоні Миротворцю, ймовірно, доведеться розкрити хитрий план Аманди Воллер, впливової чиновниці, яка використовує інопланетян для власної вигоди.

Цікаво, що другий сезон стане частиною нового розширеного всесвіту DC.