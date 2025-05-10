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Кім Чен Ин: Участь КНДР у війні росії проти України є "законною"

Київ • УНН

 • 4230 перегляди

Лідер КНДР заявив, що участь його країни у війні є виявом суверенного права на підтримку "братнього народу". Він також згадав про участь північнокорейських військових у бойових діях.

Кім Чен Ин: Участь КНДР у війні росії проти України є "законною"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні росії проти України є "законною" та "обгрунтованою", назвавши це виявом суверенного права на підтримку "братнього народу". Про це інформує агенція Reuters із посиланням на державне центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA), передає УНН.

Деталі

За словами північнокорейського лідера, дії КНДР на боці росії у війні проти України є проявом "суверенного права" захищати "братній народ".

Кім також згадав про так звану "Курську операцію" та відзначив північнокорейських військових, які брали участь у бойових діях. Він назвав їх "героями" та "вищими представниками честі нації".

Крім того, північнокорейський лідер попередив про готовність застосувати військову силу, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати те, що він назвав військовими провокаціями проти росії.

Нагадаємо

У квітні 2025 року Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових до росії для підтримки у війні проти України. Війська КНДР беруть участь у бойових діях в курській області. Зазначається, що відправка військ КНДР була здійснена за "наказом" північнокорейського лідера Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і москвою.

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

КНДР заробила до $5,5 млрд на постачанні зброї росії та може отримувати $572 млн щорічно за відправку військ. В обмін Північна Корея отримує нафту, продовольство та сучасне озброєння.

Північна Корея постачає до росії майже половину всього боєкомплекту рф - посол Південної Кореї при ООН30.04.25, 00:22 • 4392 перегляди

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