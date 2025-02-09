Кім Чен Ин оголосив про підтримку росії та розвиток ядерних сил КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловився про підтримку росії, яка продовжує широкомасштабну військову агресію проти України. Про це інформують Yonhap News Agency та інформагенція Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає УНН.

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Зазначається, що в суботу, 08 лютого, у коментарі Центральному телеграфному агентству Кореї (ЦТАК) щодо російсько-української війни, Кім Чен Ин сказав, що Північна Корея збирається і надалі продовжуватиме підтримувати рф, і така допомога буде "незмінною".

Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть та заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та росією

Також північнокорейський диктатор розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю. За словами лідера КНДР, це начебто підвищує напруженість та призводять до військового дисбалансу в регіоні. Кім Чен Ин пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил країни.

КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу