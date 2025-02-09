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Кім Чен Ин оголосив про підтримку росії та розвиток ядерних сил КНДР

Кім Чен Ин оголосив про підтримку росії та розвиток ядерних сил КНДР

Київ • УНН

 • 36622 перегляди

Лідер Північної Кореї заявив про "незмінну" підтримку росії у війні проти України. Він також анонсував подальший розвиток ядерних сил КНДР у відповідь на співпрацю США, Японії та Південної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловився про підтримку росії, яка продовжує широкомасштабну військову агресію проти України. Про це інформують Yonhap News Agency та інформагенція Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 08 лютого, у коментарі Центральному телеграфному агентству Кореї (ЦТАК) щодо російсько-української війни, Кім Чен Ин сказав, що Північна Корея збирається і надалі продовжуватиме підтримувати рф, і така допомога буде "незмінною".

Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть та заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та росією

-заявив Кім Чен Ин.

Також північнокорейський диктатор розкритикував тристоронню військову співпрацю між Сполученими Штатами Америки, Японією та Південною Кореєю. За словами лідера КНДР, це начебто підвищує напруженість та призводять до військового дисбалансу в регіоні. Кім Чен Ин пообіцяв вжити контрзаходів, включаючи подальший розвиток ядерних сил країни.

КНДР не хоче непотрібної напруги в регіональній ситуації, але вживатиме постійних контрзаходів для забезпечення регіонального військового балансу

 - сказав лідер Північної Кореї під час візиту до міністерства оборони у суботу.

Як пише Reuters, під час візиту Кім "ще раз прояснив непорушність політики більш інтенсивного розвитку ядерних сил".

Нагадаємо 

Північна Корея підкреслила, що ядерний арсенал країни призначений виключно для захисту суверенітету та стримування агресії. КНДР відкинула можливість відмови від ядерної зброї в обмін на фінансову компенсацію.

Кім Чен Ин оголосив про нові плани щодо ядерної програми КНДР 29.01.25, 11:56 • 21561 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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