Ким Чен Ын объявил о поддержке россии и развитии ядерных сил КНДР
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке россии в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказался о поддержке России, которая продолжает широкомасштабную военную агрессию против Украины. Об этом информируют Yonhap News Agency и информагентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в субботу, 08 февраля, в комментарии Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) относительно российско-украинской войны, Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея собирается и в дальнейшем будет продолжать поддерживать рф, и такая помощь будет "неизменной".
Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и россией
Также северокорейский диктатор раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами Америки, Японией и Южной Кореей. По словам лидера КНДР, это якобы повышает напряженность и приводит к военному дисбалансу в регионе. Ким Чен Ын пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил страны.
КНДР не хочет ненужного напряжения в региональной ситуации, но будет принимать постоянные контрмеры для обеспечения регионального военного баланса
Как пишет Reuters, во время визита Ким "еще раз прояснил незыблемость политики более интенсивного развития ядерных сил".
Напомним
Северная Корея подчеркнула, что ядерный арсенал страны предназначен исключительно для защиты суверенитета и сдерживания агрессии. КНДР отвергла возможность отказа от ядерного оружия в обмен на финансовую компенсацию.
Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР29.01.25, 11:56 • 21392 просмотра