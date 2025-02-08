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КНДР заявила, що їхня ядерна зброя не є предметом торгів

КНДР заявила, що їхня ядерна зброя не є предметом торгів

Київ • УНН

 • 30651 перегляди

Північна Корея підкреслила, що ядерний арсенал призначений виключно для захисту суверенітету та стримування агресії. КНДР відкинула можливість відмови від ядерної зброї в обмін на фінансову компенсацію.

Ядерна зброя, що стоїть на озброєнні армії КНДР, призначена для стримування агресивних дій ворожих сил і не є предметом правочину. Про це інформує азербайджанське інформаційне агентство Report з посиланням на Центральну телеграфну агенцію Кореї (ЦТАК), передає УНН.

Ядерні збройні сили нашої держави призначені для зриву будь-яких агресивних дій ворожих сил, які порушують суверенітет країни та безпеку народу, що загрожують миру в регіоні

- йдеться у дописі ЦТАК.

Зазначається, що, Пхеньяну "не потрібне чиєсь визнання" щодо його ядерної зброї, яка "не є предметом правочину", що передбачає відмову від нього в обмін "на гроші".

"Таким чином, ЦТАК оцінив заклики до "повного, що перевіряється і незворотного" демонтажу ядерної програми КНДР", - пише інформагенція Report.

Нагадаємо

Лідер Північної Кореї заявив про необхідність збільшити виробництво ядерних матеріалів та продовжити ядерну програму на невизначений термін. Заява прозвучала після сигналів від США про можливе відновлення контактів.

Трамп планує відновити відносини з Кім Чен Ином - CNN08.02.25, 03:08 • 36954 перегляди

Віта Зеленецька

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