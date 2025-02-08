КНДР заявила, что их ядерное оружие не является предметом торгов
Киев • УНН
Северная Корея подчеркнула, что ядерный арсенал предназначен исключительно для защиты суверенитета и сдерживания агрессии. КНДР отвергла возможность отказа от ядерного оружия в обмен на финансовую компенсацию.
Ядерное оружие, стоящее на вооружении армии КНДР, предназначено для сдерживания агрессивных действий враждебных сил и не является предметом сделки. Об этом информирует азербайджанское информационное агентство Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.
Ядерные вооруженные силы нашего государства предназначены для срыва любых агрессивных действий враждебных сил, нарушающих суверенитет страны и безопасность народа, угрожающих миру в регионе
Отмечается, что, Пхеньяну "не нужно чье-то признание" в отношении его ядерного оружия, которое "не является предметом сделки", предусматривающей отказ от него в обмен "на деньги".
"Таким образом, ЦТАК оценил призывы к "полному, проверяемому и необратимому" демонтажу ядерной программы КНДР", - пишет информагентство Report.
Напомним
Лидер Северной Кореи заявил о необходимости увеличить производство ядерных материалов и продлить ядерную программу на неопределенный срок. Заявление прозвучало после сигналов от США о возможном возобновлении контактов.
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