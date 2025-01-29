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Кім Чен Ин оголосив про нові плани щодо ядерної програми КНДР

Кім Чен Ин оголосив про нові плани щодо ядерної програми КНДР

Київ • УНН

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Лідер Північної Кореї заявив про необхідність збільшити виробництво ядерних матеріалів та продовжити ядерну програму на невизначений термін. Заява прозвучала після сигналів від США про можливе відновлення контактів.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна програма його країни триватиме "невизначено довго". Раніше в Білому домі підтвердили, що адміністрація Дональда Трампа домагатиметься денуклеаризації КНДР.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав підприємство з виробництва ядерних матеріалів і НДІ ядерної зброї та заявив про необхідність збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів для зміцнення ядерного потенціалу Північної Кореї. Ин заявив, що ядерна програма його країни триватиме "невизначено довго".

"Слід посилювати піднесений нині високий дух, перевиконувати план виробництва ядерних матеріалів збройового ґатунку і досягати епохальних успіхів у зміцненні ядерного щита країни" - ідеться у заяві.

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Відповідна заява з'явилась через кілька днів після того, як новий президент США Дональд Трамп продемонстрував відкритість до відновлення контактів з Пхеньяном. Але також на цьому тижні представник Ради національної безпеки США Брайан Г'юз підтвердив, що Трамп домагатиметься повної денуклеаризації Північної Кореї.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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