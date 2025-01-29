Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР

ukenru
Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
10:08 • 42432 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
08:37 • 90172 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
07:38 • 102238 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 147179 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 126310 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 122672 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 155422 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 148065 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
28 января, 10:59 • 107539 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 105474 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеские обстрелы на Сумщине: зафиксирована 71 атака и одна жертва среди гражданских

Вражеские обстрелы на Сумщине: зафиксирована 71 атака и одна жертва среди гражданских

29 января, 03:17 • 100497 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона

29 января, 03:45 • 105830 просмотра
Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

29 января, 04:21 • 106713 просмотра
Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

29 января, 05:12 • 102877 просмотра
Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

08:10 • 89911 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 147175 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 155418 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 148061 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 143388 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 210840 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

10:42 • 30415 просмотра
В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

В 14:36 по киевскому времени начнется Год Деревянной Змеи по китайскому календарю

09:38 • 54283 просмотра
Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

08:10 • 89911 просмотра
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

28 января, 13:12 • 120766 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

28 января, 09:09 • 133714 просмотра
Актуальное
Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР

Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР

Киев  •  УНН

 • 5492 просмотра

Read in English

Лидер Северной Кореи заявил о необходимости увеличить производство ядерных материалов и продолжить ядерную программу на неопределенный срок. Заявление прозвучало после сигналов от США о возможном возобновлении контактов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерная программа его страны будет продолжаться "неопределенно долго". Ранее в Белом доме подтвердили, что администрация Дональда Трампа будет добиваться денуклеаризации КНДР.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству ядерных материалов и НИИ ядерного оружия и заявил о необходимости увеличить производство оружейных ядерных материалов для укрепления ядерного потенциала Северной Кореи. Ын заявил, что ядерная программа его страны будет продолжаться "неопределенно долго".

"Следует усиливать возвышенный ныне высокий дух, перевыполнять план производства ядерных материалов оружейного сорта и достигать эпохальных успехов в укреплении ядерного щита страны" - говорится в заявлении.

"Это было тупо, нелогично и очень безответственно": Зеленский об отказе Украины от ядерного оружия27.01.25, 20:13 • 37878 просмотров

Соответствующее заявление появилось через несколько дней после того, как новый президент США Дональд Трамп продемонстрировал открытость к возобновлению контактов с Пхеньяном. Но также на этой неделе представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.

Британская разведка: КНДР потеряла в курской области около 4000 военных, четверть из них - убитыми24.01.25, 14:41 • 43787 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
belii-domБелый дом
kim-chen-inКим Чен Ын
donald-trampДональд Трамп
severnaya-koreyaСеверная Корея

Обратиться по вопросам размещения рекламы