Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР
Киев • УНН
Лидер Северной Кореи заявил о необходимости увеличить производство ядерных материалов и продолжить ядерную программу на неопределенный срок. Заявление прозвучало после сигналов от США о возможном возобновлении контактов.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерная программа его страны будет продолжаться "неопределенно долго". Ранее в Белом доме подтвердили, что администрация Дональда Трампа будет добиваться денуклеаризации КНДР.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству ядерных материалов и НИИ ядерного оружия и заявил о необходимости увеличить производство оружейных ядерных материалов для укрепления ядерного потенциала Северной Кореи. Ын заявил, что ядерная программа его страны будет продолжаться "неопределенно долго".
"Следует усиливать возвышенный ныне высокий дух, перевыполнять план производства ядерных материалов оружейного сорта и достигать эпохальных успехов в укреплении ядерного щита страны" - говорится в заявлении.
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Соответствующее заявление появилось через несколько дней после того, как новый президент США Дональд Трамп продемонстрировал открытость к возобновлению контактов с Пхеньяном. Но также на этой неделе представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз подтвердил, что Трамп будет добиваться полной денуклеаризации Северной Кореи.
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