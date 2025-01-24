Британская разведка: КНДР потеряла в курской области около 4000 военных, четверть из них - убитыми
Киев • УНН
В курской области КНДР потеряла 4000 военных, из которых четверть погибла. Из-за языкового барьера и проблем с координацией северокорейские войска достигли лишь тактических успехов.
По состоянию на середину января 2025 года силы КНДР потеряли 4000 человек в наступательных боевых операциях против украинских сил в курской области. Из них примерно четверть были убиты в бою. Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в сводке, общие потери составляют более трети из примерно 11 000 человек войск КНДР, развернутых в курской области.
По данным британской разведки, высокий уровень потерь КНДР за короткий период времени почти наверняка значительно ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции в поддержку попыток россии вытеснить украинские силы из курской области.
Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились только тактических успехов в курской области. российские и КНДР силы почти наверняка испытывают трудности со взаимодействием. Эти две силы не говорят на общем языке, и войска КНДР почти наверняка испытывают трудности с интеграцией в российскую структуру командования и управления
Напомним
По данным ISW, 12-тысячный контингент северокорейских войск в курской области может быть полностью уничтожен к апрелю 2025 года. Ежедневные потери составляют около 92 военных с начала их участия в боевых действиях.