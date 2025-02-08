Трамп планирует восстановить отношения с Ким Чен Ыном - CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет восстановить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Американский лидер уверен, что ладит с правителем КНДР. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

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Отмечается, что в пятницу, 07 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном, я очень хорошо с ним лажу

Глава Белого дома считает, что его хорошие отношения с Ким Чен Ыном - это "очень большое преимущество для всех".

При этом, по словам Трампа, Японии нравится его идея о контактах с Пхеньяном.

Если я смогу поддерживать отношения не только с ним, но и с другими людьми по всему миру, где, похоже, есть сложности, я думаю, это будет огромным преимуществом для всего мира, а не только для Соединенных Штатов