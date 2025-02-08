Трамп планує відновити відносини з Кім Чен Ином - CNN

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Американський лідер упевнений, що ладнає з правителем КНДР. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

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Зазначається, що в п'ятницю, 07 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відновити відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином.

У нас будуть відносини з Північною Кореєю, з Кім Чен Ином, я дуже добре з ним ладнаю - сказав Дональд Трамп.

Глава Білого дому вважає, що його хороші стосунки з Кім Чен Ином - це "дуже велика перевага для всіх".

При цьому, за словами Трампа, Японії подобається його ідея про контакти з Пхеньяном.

Якщо я зможу підтримувати відносини не тільки з ним, а й з іншими людьми по всьому світу, де, схоже, є складнощі, я думаю, це буде величезною перевагою для всього світу, а не тільки для Сполучених Штатів - уточнив Президент США.

Зі свого боку Ісіба підкреслив, що США мають вирішити самі, чи хочуть вони налагоджувати контакти з Північною Кореєю.

Він уточнив, що було б добре вирішити питання з КНДР, які включають денуклеаризацію.

Нагадаємо

26 листопада 2024 року стало відомо, що команда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, сподіваючись, що новий дипломатичний крок зможе знизити ризик збройного конфлікту.

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