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Ким Чен Ын: Участие КНДР в войне россии против Украины является "законным"

Киев • УНН

 • 1600 просмотра

Лидер КНДР заявил, что участие его страны в войне является проявлением суверенного права на поддержку "братского народа". Он также упомянул об участии северокорейских военных в боевых действиях.

Ким Чен Ын: Участие КНДР в войне россии против Украины является "законным"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне россии против Украины является "законным" и "обоснованным", назвав это проявлением суверенного права на поддержку "братского народа". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает УНН.

Детали

По словам северокорейского лидера, действия КНДР на стороне россии в войне против Украины являются проявлением "суверенного права" защищать "братский народ".

Ким также упомянул о так называемой "Курской операции" и отметил северокорейских военных, участвовавших в боевых действиях. Он назвал их "героями" и "высшими представителями чести нации".

Кроме того, северокорейский лидер предупредил о готовности применить военную силу, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против россии.

Напомним

В апреле 2025 года Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в россию для поддержки в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях в курской области. Отмечается, что отправка войск КНДР была осуществлена по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и москвой.

Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке россии в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.

КНДР заработала до $5,5 млрд на поставках оружия россии и может получать $572 млн ежегодно за отправку войск. В обмен Северная Корея получает нефть, продовольствие и современное вооружение.

Северная Корея поставляет в россию почти половину всего боекомплекта рф - посол Южной Кореи при ООН30.04.25, 00:22 • 4392 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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