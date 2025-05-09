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Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

Київ • УНН

 • 5830 перегляди

Україна лідирує з експорту замороженої малини та збільшила постачання лохини. Науковці створили понад 170 сортів ягід, щоб захистити врожай.

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

Плодоягідні культури − цінний і динамічний напрям розвитку аграрної сфери України. У 2024 році Україна стала лідером ринку з експорту замороженої малини та значно збільшила постачання лохини. Паралельно з експортними успіхами, українські науковці активно працюють над створенням колекцій малопоширених культур і розробляють технології оздоровлення садивного матеріалу для захисту врожаю і підвищення стійкості рослин, пише УНН.

Деталі

Плодоягідні культури посідають важливе місце в аграрному секторі України, демонструючи стабільне зростання виробництва та експорту. У 2024 році наша держава стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини, випередивши Польщу та Сербію з рекордними 65 тисячами тонн.

Також зростає виробництво лохини також зростає. У 2024 році її експорт з України склав 5 тис. тонн, що на 33% більше, ніж у попередньому році. У грошовому еквіваленті експорт української лохини склав $26 млн, що на 56% більше, ніж у 2023 році.

Водночас українській науковці системно працюють над покращенням сортів рослин та створюють нові види. Зокрема, Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України створив та розвиває колекції малопоширених плодових і ягідних культур, а також впроваджує сучасні технології оздоровлення рослин, щоб убезпечити врожаї від небезпечних вірусів.

Йдеться про 27 сортів ожини, 16 – жимолості, 22 – лохини високорослої, обліпихи – 34, калини – 28, шовковиці – 4, аронії – 7, ірги канадської – 9, береки лікарської – 5 та 11 – азиміни трилопатевої. Також у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України зареєстровано спеціальну колекцію у 10 зразків порічок. Отже, загалом ідеться про 173 сортозразки малопоширених плодових та ягідних культур. При цьому, 15 із них (10 зразків обліпихи та 5 зразків калини звичайної) вже включено до Національного генбанку України, надано свідоцтва та присвоєно каталожні номери.

За словами науковців НААН, особлива увага приділяється боротьбі з вірусними хворобами, які можуть знизити врожайність на 40-50%, а інколи − призвести до повної загибелі насаджень. Саме тому Інститут садівництва активно розробляє технології створення оздоровленого, чистого від вірусів садивного матеріалу.

Головними напрямками нашої роботи є розробка методів прискореного розмноження плодових, ягідних та декоративних культур, удосконалення методів оздоровлення сортів за допомогою хемотерапії, термотерапії та культури "in vitro". Ми розробляємо методи генетичної ідентифікації та створюємо генетичні паспорти для цінних сортів. Це важливо, адже, наприклад, малина й ожина в Україні часто уражуються вірусами, що завезені з-за кордону через нестачу вітчизняного оздоровленого матеріалу

- зазначила керівниця лабораторії Інституту садівництва НААН.

Як розповіли в Інституті, на базі лабораторії вже створено маточні насадження, з яких вирощується сертифікований садивний матеріал, чистий від вірусів, − це дозволяє не лише зберігати врожаї, а й зменшувати залежність України від імпортного посадкового матеріалу.

Нагадаємо

Дослідження, проведені науковцями Інституту садівництва НААН, показали, що вірус кущистої карликовості малини, який часто трапляється у імпортному посадковому матеріалі, значно знижує посухостійкість рослин. У результаті експериментів, описаних у журналі "Садівництво" (2024), встановлено: інфіковані рослини сорту "Джоан Джей" втрачали на 35,6% більше води, ніж здорові, а рівень водного дефіциту зростав на 81%. Це означає, що заражені саджанці не тільки дають гірший урожай, а й значно вразливіші до посухи − критичного чинника за умов змін клімату. Таким чином, використання імпортних саджанців, які часто бувають несертифіковані,  − це не просто ризик наявності вірусів,  а й реальна загроза для врожаю, якості ягід і стабільності всього аграрного сектору.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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