Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

Плодово-ягодные культуры − ценное и динамичное направление развития аграрной сферы Украины. В 2024 году Украина стала лидером рынка по экспорту замороженной малины и значительно увеличила поставки голубики. Параллельно с экспортными успехами, украинские ученые активно работают над созданием коллекций малораспространенных культур и разрабатывают технологии оздоровления посадочного материала для защиты урожая и повышения устойчивости растений, пишет УНН.

Детали

Плодово-ягодные культуры занимают важное место в аграрном секторе Украины, демонстрируя стабильный рост производства и экспорта. В 2024 году наше государство стало мировым лидером по чистому экспорту замороженной малины, опередив Польшу и Сербию с рекордными 65 тысячами тонн.

Также растет производство голубики также растет. В 2024 году ее экспорт из Украины составил 5 тыс. тонн, что на 33% больше, чем в предыдущем году. В денежном эквиваленте экспорт украинской голубики составил $26 млн, что на 56% больше, чем в 2023 году.

В то же время украинские ученые системно работают над улучшением сортов растений и создают новые виды. В частности, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины создал и развивает коллекции малораспространенных плодовых и ягодных культур, а также внедряет современные технологии оздоровления растений, чтобы обезопасить урожаи от опасных вирусов.

Речь идет о 27 сортах ежевики, 16 – жимолости, 22 – голубики высокорослой, облепихи – 34, калины – 28, шелковицы – 4, аронии – 7, ирги канадской – 9, береки лекарственной – 5 и 11 – азимины трехлопастной. Также в Национальном центре генетических ресурсов растений Украины зарегистрирована специальная коллекция в 10 образцов смородины. Итак, в целом речь идет о 173 сортообразцах малораспространенных плодовых и ягодных культур. При этом, 15 из них (10 образцов облепихи и 5 образцов калины обыкновенной) уже включены в Национальный генбанк Украины, предоставлены свидетельства и присвоены каталожные номера.

По словам ученых НААН, особое внимание уделяется борьбе с вирусными болезнями, которые могут снизить урожайность на 40-50%, а иногда − привести к полной гибели насаждений. Именно поэтому Институт садоводства активно разрабатывает технологии создания оздоровленного, чистого от вирусов посадочного материала.

Главными направлениями нашей работы является разработка методов ускоренного размножения плодовых, ягодных и декоративных культур, усовершенствование методов оздоровления сортов с помощью химиотерапии, термотерапии и культуры "in vitro". Мы разрабатываем методы генетической идентификации и создаем генетические паспорта для ценных сортов. Это важно, ведь, например, малина и ежевика в Украине часто поражаются вирусами, завезенными из-за границы из-за нехватки отечественного оздоровленного материала - отметила руководительница лаборатории Института садоводства НААН.

Как рассказали в Институте, на базе лаборатории уже созданы маточные насаждения, из которых выращивается сертифицированный посадочный материал, чистый от вирусов, − это позволяет не только сохранять урожаи, но и уменьшать зависимость Украины от импортного посадочного материала.

Напомним

Исследования, проведенные учеными Института садоводства НААН, показали, что вирус кустистой карликовости малины, который часто встречается в импортном посадочном материале, значительно снижает засухоустойчивость растений. В результате экспериментов, описанных в журнале "Садоводство" (2024), установлено: инфицированные растения сорта "Джоан Джей" теряли на 35,6% больше воды, чем здоровые, а уровень водного дефицита возрастал на 81%. Это означает, что зараженные саженцы не только дают худший урожай, но и значительно более уязвимы к засухе − критическому фактору в условиях изменений климата. Таким образом, использование импортных саженцев, которые часто бывают несертифицированы, − это не просто риск наличия вирусов, а и реальная угроза для урожая, качества ягод и стабильности всего аграрного сектора.