Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

$41.380.02
47.770.74
ukenru
У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
Ексклюзив
09:55 • 19485 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 47327 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
07:51 • 84191 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 80569 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 195302 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 97117 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 79970 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 67021 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 41592 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 32550 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2м/с
24%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

22 квітня, 05:22 • 57766 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 53380 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

07:13 • 30518 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

07:13 • 40268 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 42011 перегляди
Публікації

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 6676 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 84248 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 94492 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 195355 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 81142 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ігор Терехов

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Запоріжжя

Харків

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 15498 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 15002 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 42350 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 38643 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 41563 перегляди
Актуальне

Telegram

Долар США

Tesla Model Y

Tesla Cybertruck

Шахед-136

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

Київ • УНН

 • 6426 перегляди

Вилучення земель у наукових установ НААН може призвести до дефіциту якісних саджанців, здорожчання продукції та залежності від імпорту, який часто є вірусним.

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

В Україні під загрозою опинилося виробництво якісних саджанців суниці, малини та інших ягід, що може спричинити дефіцит посадкового матеріалу, здорожчання продукції та залежність від імпорту. Причина − ініціатива з вилучення земель у наукових установ НААН, які десятиліттями забезпечують фермерів сертифікованими, адаптованими до українських умов саджанцями, пише УНН.

Деталі

Чи замислювались ви, який шлях проходить ягода, перш ніж опинитися у вашому кошику в супермаркеті чи на ринку? З чого все починається − з насіння, з поля, з праці фермера? Насправді − ще раніше. Ідея висадити нову плантацію починається з вибору посадкового матеріалу. Саме він визначає, якими будуть ягода − солодка чи кисла, стійка до хвороб чи заражена вірусами, з посадкового матеріалу вітчизняного походження чи ввезеного з-за кордону. Але вже незабаром фермери, а за ними і ми − споживачі, можемо залишитися без такого вибору, адже під загрозою припинення діяльності опинилися українські науково-дослідні установи Національної академії аграрних наук України, які спеціалізуються на підготовці сертифікованих вітчизняних посадкових матеріалів, які вирощуються з дотриманням усіх технологічних норм, проходять лабораторний контроль і відповідають кліматичним умовам України.

Ризик втрати цих можливостей зумовлений тим, що Фонд державного майна України системно посягає на землі сільськогосподарського призначення, які знаходяться в користуванні установ і відомств НААН. Для науковців це означає ліквідацію польових полігонів, на яких роками проводяться селекційні дослідження, вирощуються елітні сорти ягідних культур, тестується стійкість рослин до захворювань та кліматичних умов. Втрата цих земель фактично зупиняє відповідну діяльність та приводить Україну до залежності від дорогого й часто неякісного імпорту. Проте європейський посадковий матеріал не лише дорожчий, а й нерідко менш стійкий до українських умов.

Ціни на саджанці малини в Україні та ЄС залежать від сорту, якості та обсягу закупівлі. Наприклад орієнтовна цінова політика на саджанець малини українського виробництва в системі НААН складає близько 60 грн, а в ЄС ціни стартують від 5 євро (238,83 грн за курсом НБУ), в середньому 10-11 євро (477,65–525,42 грн за курсом НБУ). Тобто імпортні саджанці можуть бути в 8-9 разів дорожчими порівняно з вітчизняними. Крім того, до ціни варто буде додати логістику, митні збори та адаптацію рослин до місцевих умов вирощування та інші витрати, що суттєво впливає на собівартість продукції та економічну ефективність вирощування.

Ще одним важливим аргументом на користь вітчизняного виробництва саджанців є контроль якості та фітосанітарна безпека. Наприклад дослідження, проведені науковцями Інституту садівництва НААН, показали, що вірус кущистої карликовості малини, який часто трапляється у імпортному посадковому матеріалі, значно знижує посухостійкість рослин. У результаті експериментів, описаних у журналі "Садівництво" (2024), встановлено: інфіковані рослини сорту "Джоан Джей" втрачали на 35,6% більше води, ніж здорові, а рівень водного дефіциту зростав на 81%. Це означає, що заражені саджанці не тільки дають гірший урожай, а й значно вразливіші до посухи − критичного чинника за умов змін клімату.

Таким чином, використання імпортних саджанців, які часто бувають несертифіковані,  − це не просто ризик наявності вірусів,  а й реальна загроза для врожаю, якості ягід і стабільності всього аграрного сектору. Натомість українські науково-дослідні установи НААН забезпечують повний цикл вирощування: від створення нових сортів до лабораторної перевірки та пристосування рослин до наших кліматичних умов. У випадку з імпортом такого контролю часто немає. Будуть збережені ці наукові й виробничі потужності, чи знищаться − залежить від рішень сьогодення.

Нагадаємо

Раніше експерти попереджали, що вилучення земель у НААН може призвести до повного занепаду прикладної аграрної науки. Під загрозою опиняються не лише дослідні господарства, а й унікальні наукові бази, селекційні колекції, польові полігони та лабораторії, де роками виводили нові сорти сільськогосподарських культур, зокрема ягід.

Втрата цих потужностей означатиме залежність України від дорогого імпорту та втрату здатності самостійно забезпечувати себе якісним посадковим матеріалом. Це напряму впливає на продовольчу безпеку країни, розвиток ягідництва і конкурентоспроможність вітчизняного агросектору.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаАгроновиниПублікації
Європейський Союз
Європа
Україна
Brent
$67.04
Bitcoin
$88,614.20
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.38
Золото
$3,468.50
Ethereum
$1,633.47