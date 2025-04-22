Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

$41.380.02
47.770.74
ukenru
В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов
Эксклюзив
09:55 • 19297 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

08:27 • 46788 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
07:51 • 83439 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 80178 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 194632 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 96901 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 79859 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 67008 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 41579 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 32541 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2м/с
24%
750 мм
Популярные новости

Трамп анонсировал план мирного урегулирования войны в Украине: NY Post узнал, что говорят в администрации по вопросу "земли"

22 апреля, 05:22 • 56963 просмотра

Ночная атака рф задела один район Киевской области: показали последствия

22 апреля, 06:01 • 52590 просмотра

В Сумской области из-под завалов достали песика после ночного удара рф - ГСЧС

07:13 • 29755 просмотра

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

07:13 • 39491 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 40952 просмотра
публикации

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 5762 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

07:51 • 83439 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 94092 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 194632 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 80783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Игорь Терехов

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Киев

Запорожье

Харьков

Соединенные Штаты

Реклама
УНН Lite

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

10:22 • 15316 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

09:58 • 14832 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 41778 просмотра

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 38497 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 41424 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Доллар США

Тесла Модель Y

Tesla Cybertruck

Шахед-136

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

Киев • УНН

 • 5810 просмотра

Вилучення земель у наукових установ НААН може призвести до дефіциту якісних саджанців, подорожчання продукції та залежності від імпорту, який часто є вірусним.

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

В Украине под угрозой оказалось производство качественных саженцев земляники, малины и других ягод, что может повлечь дефицит посадочного материала, подорожание продукции и зависимость от импорта. Причина – инициатива по изъятию земель у научных учреждений НААН, которые десятилетиями обеспечивают фермеров сертифицированными, адаптированными к украинским условиям саженцами, пишет УНН.

Детали

Задумывались ли вы, какой путь проходит ягода, прежде чем оказаться в вашей корзине в супермаркете или на рынке? С чего все начинается – с семян, с поля, с труда фермера? На самом деле – еще раньше. Идея высадить новую плантацию начинается с выбора посадочного материала. Именно он определяет, какими будут ягода – сладкая или кислая, устойчивая к болезням или зараженная вирусами, из посадочного материала отечественного происхождения или ввезенного из-за границы. Но уже вскоре фермеры, а за ними и мы – потребители, можем остаться без такого выбора, ведь под угрозой прекращения деятельности оказались украинские научно-исследовательские учреждения Национальной академии аграрных наук Украины, специализирующиеся на подготовке сертифицированных отечественных посадочных материалов, которые выращиваются с соблюдением всех технологических норм, проходят лабораторный контроль и отвечают климатическим условиям Украины.

Риск потери этих возможностей обусловлен тем, что Фонд государственного имущества Украины системно посягает на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в пользовании учреждений и ведомств НААН. Для ученых это означает ликвидацию полевых полигонов, на которых годами проводятся селекционные исследования, выращиваются элитные сорта ягодных культур, тестируется устойчивость растений к заболеваниям и климатическим условиям. Потеря этих земель фактически останавливает соответствующую деятельность и приводит Украину к зависимости от дорогого и часто некачественного импорта. Однако европейский посадочный материал не только дороже, но и нередко менее устойчив к украинским условиям.

Цены на саженцы малины в Украине и ЕС зависят от сорта, качества и объема закупки. Например, ориентировочная ценовая политика на саженец малины украинского производства в системе НААН составляет около 60 грн, а в ЕС цены стартуют от 5 евро (238,83 грн по курсу НБУ), в среднем 10-11 евро (477,65–525,42 грн по курсу НБУ). То есть импортные саженцы могут быть в 8-9 раз дороже по сравнению с отечественными. Кроме того, к цене стоит будет добавить логистику, таможенные сборы и адаптацию растений к местным условиям выращивания и другие расходы, что существенно влияет на себестоимость продукции и экономическую эффективность выращивания.

Еще одним важным аргументом в пользу отечественного производства саженцев является контроль качества и фитосанитарная безопасность. Например, исследования, проведенные учеными Института садоводства НААН, показали, что вирус кустистой карликовости малины, который часто встречается в импортном посадочном материале, значительно снижает засухоустойчивость растений. В результате экспериментов, описанных в журнале "Садоводство" (2024), установлено: инфицированные растения сорта "Джоан Джей" теряли на 35,6% больше воды, чем здоровые, а уровень водного дефицита возрастал на 81%. Это означает, что зараженные саженцы не только дают худший урожай, но и значительно уязвимы к засухе − критическому фактору в условиях изменений климата.

Таким образом, использование импортных саженцев, которые часто бывают несертифицированы,  − это не просто риск наличия вирусов,  а и реальная угроза для урожая, качества ягод и стабильности всего аграрного сектора. В то же время украинские научно-исследовательские учреждения НААН обеспечивают полный цикл выращивания: от создания новых сортов до лабораторной проверки и приспособления растений к нашим климатическим условиям. В случае с импортом такого контроля часто нет. Будут сохранены эти научные и производственные мощности, или уничтожатся − зависит от решений сегодняшнего дня.

Напомним

Ранее эксперты предупреждали, что изъятие земель у НААН может привести к полному упадку прикладной аграрной науки. Под угрозой оказываются не только опытные хозяйства, но и уникальные научные базы, селекционные коллекции, полевые полигоны и лаборатории, где годами выводили новые сорта сельскохозяйственных культур, в частности ягод.

Потеря этих мощностей будет означать зависимость Украины от дорогого импорта и потерю способности самостоятельно обеспечивать себя качественным посадочным материалом. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность страны, развитие ягодоводства и конкурентоспособность отечественного агросектора.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаАгроновостипубликации
Европейский Союз
Европа
Украина
Brent
$67.04
Bitcoin
$88,614.20
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.38
Золото
$3,468.50
Ethereum
$1,633.47