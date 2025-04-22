Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

В Украине под угрозой оказалось производство качественных саженцев земляники, малины и других ягод, что может повлечь дефицит посадочного материала, подорожание продукции и зависимость от импорта. Причина – инициатива по изъятию земель у научных учреждений НААН, которые десятилетиями обеспечивают фермеров сертифицированными, адаптированными к украинским условиям саженцами, пишет УНН.

Детали

Задумывались ли вы, какой путь проходит ягода, прежде чем оказаться в вашей корзине в супермаркете или на рынке? С чего все начинается – с семян, с поля, с труда фермера? На самом деле – еще раньше. Идея высадить новую плантацию начинается с выбора посадочного материала. Именно он определяет, какими будут ягода – сладкая или кислая, устойчивая к болезням или зараженная вирусами, из посадочного материала отечественного происхождения или ввезенного из-за границы. Но уже вскоре фермеры, а за ними и мы – потребители, можем остаться без такого выбора, ведь под угрозой прекращения деятельности оказались украинские научно-исследовательские учреждения Национальной академии аграрных наук Украины, специализирующиеся на подготовке сертифицированных отечественных посадочных материалов, которые выращиваются с соблюдением всех технологических норм, проходят лабораторный контроль и отвечают климатическим условиям Украины.

Риск потери этих возможностей обусловлен тем, что Фонд государственного имущества Украины системно посягает на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в пользовании учреждений и ведомств НААН. Для ученых это означает ликвидацию полевых полигонов, на которых годами проводятся селекционные исследования, выращиваются элитные сорта ягодных культур, тестируется устойчивость растений к заболеваниям и климатическим условиям. Потеря этих земель фактически останавливает соответствующую деятельность и приводит Украину к зависимости от дорогого и часто некачественного импорта. Однако европейский посадочный материал не только дороже, но и нередко менее устойчив к украинским условиям.

Цены на саженцы малины в Украине и ЕС зависят от сорта, качества и объема закупки. Например, ориентировочная ценовая политика на саженец малины украинского производства в системе НААН составляет около 60 грн, а в ЕС цены стартуют от 5 евро (238,83 грн по курсу НБУ), в среднем 10-11 евро (477,65–525,42 грн по курсу НБУ). То есть импортные саженцы могут быть в 8-9 раз дороже по сравнению с отечественными. Кроме того, к цене стоит будет добавить логистику, таможенные сборы и адаптацию растений к местным условиям выращивания и другие расходы, что существенно влияет на себестоимость продукции и экономическую эффективность выращивания.

Еще одним важным аргументом в пользу отечественного производства саженцев является контроль качества и фитосанитарная безопасность. Например, исследования, проведенные учеными Института садоводства НААН, показали, что вирус кустистой карликовости малины, который часто встречается в импортном посадочном материале, значительно снижает засухоустойчивость растений. В результате экспериментов, описанных в журнале "Садоводство" (2024), установлено: инфицированные растения сорта "Джоан Джей" теряли на 35,6% больше воды, чем здоровые, а уровень водного дефицита возрастал на 81%. Это означает, что зараженные саженцы не только дают худший урожай, но и значительно уязвимы к засухе − критическому фактору в условиях изменений климата.

Таким образом, использование импортных саженцев, которые часто бывают несертифицированы, − это не просто риск наличия вирусов, а и реальная угроза для урожая, качества ягод и стабильности всего аграрного сектора. В то же время украинские научно-исследовательские учреждения НААН обеспечивают полный цикл выращивания: от создания новых сортов до лабораторной проверки и приспособления растений к нашим климатическим условиям. В случае с импортом такого контроля часто нет. Будут сохранены эти научные и производственные мощности, или уничтожатся − зависит от решений сегодняшнего дня.

Напомним

Ранее эксперты предупреждали, что изъятие земель у НААН может привести к полному упадку прикладной аграрной науки. Под угрозой оказываются не только опытные хозяйства, но и уникальные научные базы, селекционные коллекции, полевые полигоны и лаборатории, где годами выводили новые сорта сельскохозяйственных культур, в частности ягод.

Потеря этих мощностей будет означать зависимость Украины от дорогого импорта и потерю способности самостоятельно обеспечивать себя качественным посадочным материалом. Это напрямую влияет на продовольственную безопасность страны, развитие ягодоводства и конкурентоспособность отечественного агросектора.