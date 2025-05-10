Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану

Військове командування Пакистану в ніч на суботу, 10 травня 2025 року зробило гучну заяву: за їхніми словами, Індія випустила шість балістичних ракет, які в результаті впали на території самої Індії. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на відеозвернення речника армії Пакистану, яке вийшло в ефір державного телебачення о 1:50 за місцевим часом, передає УНН.

Хочу повідомити вам шокуючу новину: Індія запустила шість балістичних ракет з району Адампур. Одна з ракет впала в Адампурі, решта — у районі міста Амрітсар, штат Пенджаб - заявив він.

Індійська сторона наразі не надала офіційного коментаря щодо цієї заяви, і поки немає незалежного підтвердження інформації.

Мешканці міста Амрітсар отримали текстове попередження від місцевого комісара округу, в якому їх закликали не панікувати та дотримуватись заходів безпеки: "Сирена звучить, ми під червоною тривогою. Тримайте світло вимкненим, тримайтеся подалі від вікон. Ми повідомимо, коли буде відновлено електропостачання".

Нагадаємо

Після того, як в індійському Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб, між Індією та Пакистаном розпочалось загострення.

На тлі загострення конфлікту з Пакистаном Індія закрила понад 30 цивільних аеропортів до 15 травня.

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