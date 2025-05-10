Індія закрила вже понад 30 аеропортів через бойові дії з Пакистаном
Київ • УНН
Індія призупинила роботу 32 аеропортів до 15 травня через загострення з Пакистаном, закривши повітряний простір для пакистанських літаків до 23 травня. Пакистан повністю закрив свій простір.
Через бойові дії в регіоні, Індія закрила аеропорти і повітряний простір у прикордонних з Пакистаном районах. Ісламабад ухвалив симетричні рішення. Про це інформує УНН з посиланням на The Times of India та видання Clash Report.
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Зазначається, що з п'ятниці, 09 травня на території Індії призупинено роботу 32 аеропортів через різке загострення військової ескалації з Пакистаном. Як повідомляє Управління цивільної авіації країни, обмеження діятимуть до 05:29 за місцевим часом 15 травня.
Закриття стосується летовищ, розташованих переважно у північних та західних регіонах країни, що межують із Пакистаном. Зокрема, йдеться про аеропорти у Срінагарі та Амрітсарі. Обидва розташовані неподалік від спірної території Кашміру, а Срінагар також виконує функції військово-цивільного аеродрому.
Крім того, Індія закрила свій повітряний простір для авіасуден, що прибувають із Пакистану. Заборона на польоти для пакистанських літаків залишатиметься чинною щонайменше до 23 травня.
У свою чергу Пакистан повністю закриває свій повітряний простір до 12:00 (за тихоокеанським стандартним часом). Наразі над територією країни не фіксується жодного літака.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів".
У середу, 7 травня, влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. Водночас, Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.
Війна Індії і Пакистану: у прикордонних районах закривають школи, лунає сирена тривоги і відбуваються блекаути09.05.25, 09:36 • 2734 перегляди