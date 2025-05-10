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Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Индия приостановила работу 32 аэропортов до 15 мая из-за обострения с Пакистаном, закрыв воздушное пространство для пакистанских самолетов до 23 мая. Пакистан полностью закрыл свое пространство.

Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном

Из-за боевых действий в регионе Индия закрыла аэропорты и воздушное пространство в приграничных с Пакистаном районах. Исламабад принял симметричные решения. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Times of India и издание Clash Report.

Детали

Отмечается, что с пятницы, 09 мая на территории Индии приостановлена работа 32 аэропортов из-за резкого обострения военной эскалации с Пакистаном. Как сообщает Управление гражданской авиации страны, ограничения будут действовать до 05:29 по местному времени 15 мая.

Закрытие касается аэродромов, расположенных преимущественно в северных и западных регионах страны, граничащих с Пакистаном. В частности, речь идет об аэропортах в Сринагаре и Амритсаре. Оба расположены неподалеку от спорной территории Кашмира, а Сринагар также выполняет функции военно-гражданского аэродрома.

Кроме того, Индия закрыла свое воздушное пространство для авиасудов, прибывающих из Пакистана. Запрет на полеты для пакистанских самолетов будет оставаться в силе как минимум до 23 мая.

В свою очередь Пакистан полностью закрывает свое воздушное пространство до 12:00 (по тихоокеанскому стандартному времени). Сейчас над территорией страны не фиксируется ни одного самолета.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов".

В среду, 7 мая, власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов. В то же время, Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.

Война Индии и Пакистана: в приграничных районах закрывают школы, звучит сирена тревоги и происходят блэкауты09.05.25, 09:36 • 2742 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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