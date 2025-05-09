Война Индии и Пакистана: в приграничных районах закрывают школы, звучит сирена тревоги и происходят блэкауты

В приграничных районах Индии на фоне обострения вооруженного противостояния с Пакистаном закрываются учебные заведения, а во многих городах раздаются сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает Hindustan Times, передает УНН.

Детали

Все учебные заведения, включая школы, колледжи и университеты, закрыты в Джамму и Кашмире до понедельника, 12 мая.

Кроме того, в приграничных городах начались блэкауты. В то же время, пакистанские войска атаковали индийскую территорию с помощью дронов. Силы ПВО Индии сбили до 50 БПЛА на границе.

В то же время, как сообщает Hindustan Times, не только учебные заведения приостановили свою работу. В Пенджабе и Харьяне адвокатский совет объявил день без работы в судах обоих штатов.

Контекст

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошло три крупные войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек. Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

Индия и Пакистан объявили о взаимной приостановке виз и депортации определенных категорий граждан со своих территорий.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены.

МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором участвовали 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.