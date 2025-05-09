Війна Індії і Пакистану: у прикордонних районах закривають школи, лунає сирена тривоги і відбуваються блекаути

В прикордонних районах Індії на тлі загострення збройного протистояння з Пакистаном закриваються навчальні заклади, а в багатьох містах лунають сирени повітряної тривоги. Про це повідомляє Hindustan Times, передає УНН.

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Усі навчальні заклади, включаючи школи, коледжі та університети, закриті в Джамму і Кашмірі до понеділка, 12 травня.

Крім того, у прикордонних містах почалися блекаути. Водночас, пакистанські війська атакували індійську територію за допомогою дронів. Сили ППО Індії збили до 50 БПЛА на кордоні.

Водночас, як повідомляє Hindustan Times, не лише навчальні заклади призупинили свою роботу. У Пенджабі та Хар’яні адвокатська рада оголосила день без роботи в судах обох штатів.

Контекст

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Нещодавно у регіоні Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Індія і Пакистан оголосили про взаємне припинення віз і депортацію певних категорій громадян зі свої територій.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені.

МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Також УНН повідомляв, що між Індією та Пакистаном відбувся масштабний повітряний бій, в якому брали участь 125 винищувачів. При цьому літак жодної зі сторін не виходив за межі повітряного простору своєї країни.