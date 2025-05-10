Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана
Киев • УНН
Военные Пакистана заявили, что Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые упали на ее же территории. Инцидент произошел на фоне обострения отношений после нападения в Джамму и Кашмире.
Военное командование Пакистана в ночь на субботу, 10 мая 2025 года сделало громкое заявление: по их словам, Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые в результате упали на территории самой Индии. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на видеообращение представителя армии Пакистана, которое вышло в эфир государственного телевидения в 1:50 по местному времени, передает УНН.
Хочу сообщить вам шокирующую новость: Индия запустила шесть баллистических ракет из района Адампур. Одна из ракет упала в Адампуре, остальные — в районе города Амритсар, штат Пенджаб
Индийская сторона пока не предоставила официального комментария по этому заявлению, и пока нет независимого подтверждения информации.
Жители города Амритсар получили текстовое предупреждение от местного комиссара округа, в котором их призвали не паниковать и соблюдать меры безопасности: "Сирена звучит, мы под красной тревогой. Держите свет выключенным, держитесь подальше от окон. Мы сообщим, когда будет восстановлено электроснабжение".
Напомним
После того, как в индийском Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек, между Индией и Пакистаном началось обострение.
На фоне обострения конфликта с Пакистаном Индия закрыла более 30 гражданских аэропортов до 15 мая.
Война Индии и Пакистана: состоялся один из масштабных воздушных боев в истории мировой авиации08.05.25, 10:36 • 7808 просмотров