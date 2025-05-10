Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана

Военное командование Пакистана в ночь на субботу, 10 мая 2025 года сделало громкое заявление: по их словам, Индия выпустила шесть баллистических ракет, которые в результате упали на территории самой Индии. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на видеообращение представителя армии Пакистана, которое вышло в эфир государственного телевидения в 1:50 по местному времени, передает УНН.

Хочу сообщить вам шокирующую новость: Индия запустила шесть баллистических ракет из района Адампур. Одна из ракет упала в Адампуре, остальные — в районе города Амритсар, штат Пенджаб - заявил он.

Индийская сторона пока не предоставила официального комментария по этому заявлению, и пока нет независимого подтверждения информации.

Жители города Амритсар получили текстовое предупреждение от местного комиссара округа, в котором их призвали не паниковать и соблюдать меры безопасности: "Сирена звучит, мы под красной тревогой. Держите свет выключенным, держитесь подальше от окон. Мы сообщим, когда будет восстановлено электроснабжение".

Напомним

После того, как в индийском Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек, между Индией и Пакистаном началось обострение.

На фоне обострения конфликта с Пакистаном Индия закрыла более 30 гражданских аэропортов до 15 мая.

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