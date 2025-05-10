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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
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"Сходки" та кримінальні банди: поліція Києва затримала учасників злочинних формувань

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти впливових представників кримінального світу. Злочинці організували розгалужену мережу, яка займалася тіньовими фінансами, підробкою документів, нелегальним переправленням людей за кордон та утриманням "общака".

"Сходки" та кримінальні банди: поліція Києва затримала учасників злочинних формувань

У Києві судитимуть лідерів та учасників кримінальних банд. Вони організували розгалужену мережу, яка займалася тіньовими фінансами, підробкою документів, нелегальним переправленням людей за кордон та утриманням "общака". Зловмисникам загрожує до 12-ти років увʼязнення з конфіскацією майна. Про це інформує національна поліція України, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що для нейтралізації впливових фігурантів кримінального середовища поліцейські провели масштабну спецоперацію у кілька етапів.

На так званих "сходках" члени кримінальних кланів вирішували питання розподілу сфер контролю, зокрема в частині нелегального переправлення людей за кордон, повернення "боргів" та встановлення порядку наповнення так званого "общака"

- йдеться у дописі національної поліції.

Як встановили правоохоронці, угруповання узгодили між собою контроль над різними ділянками злочинного середовища та встановили механізм розподілу незаконних фінансових надходжень.

Скеровували до "общака" та забезпечували різними благами засуджених спільників у колоніях. Свій злочинний вплив лідери угруповань поширювали на столицю та кілька областей - Сумську, Чернігівську й Київську. Упродовж 2023-2024 років для узгодження спірних питань представники кримінальних угруповань провели декілька злочинних зібрань у приміщеннях готелів та ресторанів на території столиці. Участь у них також брали лідери та "авторитети" кримінального світу, зокрема довірена особа "злодій в законі" на прізвисько "Куцу", "кримінальний авторитет", а також в режимі онлайн доєднався "злодій в законі" на прізвисько Лавас-огли Батумський - останніх запросили як "третейських суддів"

- повідомили правоохоронці.

Серед схем, які викрили оперативники, - продаж фальшивих документів, що дозволяли ухилятися від мобілізації та незаконно виїжджати за кордон. За ці послуги злочинці отримали близько 9 мільйонів гривень.

За даними Нацполіції, у якийсь момент між угрупованнями спалахнув конфлікт через гроші: одна зі сторін вимагала повернути десятки тисяч доларів до "общака" і навіть погрожувала силовим відбором автомобілів у "опонентів", у якості відшкодування.

Для припинення діяльності злочинних угруповань правоохоронці реалізували кілька етапів спецоперації. У травні 2024 року провели понад 40 обшуків, де серед іншого вилучили зброю, боєприпаси, фальшиві документи, печатки органів влади та готівку - загалом понад 70 000 доларів.

Тоді у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримали "кримінального авторитета", двох лідерів злочинних груп та двох їх учасників.

У жовтні того ж року поліція затримала ще одного підозрюваного — 24-річного мешканця Чернігівщини, який діяв під прикриттям кримінального "злодія в законі".

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо вісьмох учасників угруповань передано до Дніпровського районного суду Києва. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру організатору злочинної "сходки" та двом "злодіям у законі" за поширення злочинного впливу в Україні загалом та виправній установі зокрема. Серед підозрюваних - уродженці Грузії, Казахстану та громадянин рф.  

Двом "злодіям у законі" повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу14.03.25, 12:19 • 15937 переглядiв

Віта Зеленецька

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