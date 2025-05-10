"Сходки" и криминальные банды: полиция Киева задержала участников преступных формирований

В Киеве будут судить лидеров и участников криминальных банд. Они организовали разветвленную сеть, которая занималась теневыми финансами, подделкой документов, нелегальной переправкой людей за границу и содержанием "общака". Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом информирует национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что для нейтрализации влиятельных фигурантов криминальной среды полицейские провели масштабную спецоперацию в несколько этапов.

На так называемых "сходках" члены криминальных кланов решали вопросы распределения сфер контроля, в частности в части нелегальной переправки людей за границу, возврата "долгов" и установления порядка наполнения так называемого "общака" - говорится в заметке национальной полиции.

Как установили правоохранители, группировки согласовали между собой контроль над различными участками преступной среды и установили механизм распределения незаконных финансовых поступлений.

Направляли в "общак" и обеспечивали различными благами осужденных сообщников в колониях. Свое преступное влияние лидеры группировок распространяли на столицу и несколько областей - Сумскую, Черниговскую и Киевскую. В течение 2023-2024 годов для согласования спорных вопросов представители криминальных группировок провели несколько преступных собраний в помещениях гостиниц и ресторанов на территории столицы. Участие в них также принимали лидеры и "авторитеты" криминального мира, в частности доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Куцу", "криминальный авторитет", а также в режиме онлайн присоединился "вор в законе" по прозвищу Лавас-оглы Батумский - последних пригласили в качестве "третейских судей" - сообщили правоохранители.

Среди схем, которые разоблачили оперативники, - продажа фальшивых документов, позволявших уклоняться от мобилизации и незаконно выезжать за границу. За эти услуги преступники получили около 9 миллионов гривен.

По данным Нацполиции, в какой-то момент между группировками вспыхнул конфликт из-за денег: одна из сторон требовала вернуть десятки тысяч долларов в "общак" и даже угрожала силовым отбором автомобилей у "оппонентов" в качестве возмещения.

Для прекращения деятельности преступных группировок правоохранители реализовали несколько этапов спецоперации. В мае 2024 года провели более 40 обысков, где среди прочего изъяли оружие, боеприпасы, фальшивые документы, печати органов власти и наличные деньги - всего более 70 000 долларов.

Тогда в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса задержали "криминального авторитета", двух лидеров преступных групп и двух их участников.

В октябре того же года полиция задержала еще одного подозреваемого - 24-летнего жителя Черниговщины, который действовал под прикрытием криминального "вора в законе".

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении восьми участников группировок передан в Днепровский районный суд Киева. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении организатору преступной "сходки" и двум "ворам в законе" за распространение преступного влияния в Украине в целом и исправительном учреждении в частности. Среди подозреваемых - уроженцы Грузии, Казахстана и гражданин рф.

Двум "ворам в законе" сообщено о подозрении в распространении преступного влияния