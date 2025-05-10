"Сходки" и криминальные банды: полиция Киева задержала участников преступных формирований

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
9 мая, 18:38 • 13401 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 28942 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 31661 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 52001 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 62416 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 59816 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 63870 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 68050 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 115438 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 40158 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
51%
751мм
Популярные новости

Завтра станцию столичного метро "Майдан Незалежности" закроют: детали ограничения

9 мая, 14:58 • 12815 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 43712 просмотра

Расстрелял военного и его тещу в Киевской области: злоумышленнику сообщили о подозрении и отправили под стражу

9 мая, 15:23 • 9434 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 35932 просмотра

В Берлине напомнили о роли украинцев в борьбе с нацизмом, но возле мемориала не обошлось без провокаций

9 мая, 15:45 • 10324 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 115438 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 130022 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 114479 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 176355 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 197932 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Андрей Ермак

Эммануэль Макрон

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 28942 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 35955 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 43737 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 52945 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

9 мая, 13:41 • 32167 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Facebook

Самоходная гаубица CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

"Сходки" и криминальные банды: полиция Киева задержала участников преступных формирований

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Правоохранители провели масштабную спецоперацию против влиятельных представителей криминального мира. Преступники организовали разветвленную сеть, которая занималась теневыми финансами, подделкой документов, нелегальной переправкой людей за границу и содержанием "общака".

"Сходки" и криминальные банды: полиция Киева задержала участников преступных формирований

В Киеве будут судить лидеров и участников криминальных банд. Они организовали разветвленную сеть, которая занималась теневыми финансами, подделкой документов, нелегальной переправкой людей за границу и содержанием "общака". Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом информирует национальная полиция Украины, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что для нейтрализации влиятельных фигурантов криминальной среды полицейские провели масштабную спецоперацию в несколько этапов.

На так называемых "сходках" члены криминальных кланов решали вопросы распределения сфер контроля, в частности в части нелегальной переправки людей за границу, возврата "долгов" и установления порядка наполнения так называемого "общака"

- говорится в заметке национальной полиции.

Как установили правоохранители, группировки согласовали между собой контроль над различными участками преступной среды и установили механизм распределения незаконных финансовых поступлений.

Направляли в "общак" и обеспечивали различными благами осужденных сообщников в колониях. Свое преступное влияние лидеры группировок распространяли на столицу и несколько областей - Сумскую, Черниговскую и Киевскую. В течение 2023-2024 годов для согласования спорных вопросов представители криминальных группировок провели несколько преступных собраний в помещениях гостиниц и ресторанов на территории столицы. Участие в них также принимали лидеры и "авторитеты" криминального мира, в частности доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Куцу", "криминальный авторитет", а также в режиме онлайн присоединился "вор в законе" по прозвищу Лавас-оглы Батумский - последних пригласили в качестве "третейских судей"

- сообщили правоохранители.

Среди схем, которые разоблачили оперативники, - продажа фальшивых документов, позволявших уклоняться от мобилизации и незаконно выезжать за границу. За эти услуги преступники получили около 9 миллионов гривен.

По данным Нацполиции, в какой-то момент между группировками вспыхнул конфликт из-за денег: одна из сторон требовала вернуть десятки тысяч долларов в "общак" и даже угрожала силовым отбором автомобилей у "оппонентов" в качестве возмещения.

Для прекращения деятельности преступных группировок правоохранители реализовали несколько этапов спецоперации. В мае 2024 года провели более 40 обысков, где среди прочего изъяли оружие, боеприпасы, фальшивые документы, печати органов власти и наличные деньги - всего более 70 000 долларов.

Тогда в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса задержали "криминального авторитета", двух лидеров преступных групп и двух их участников.

В октябре того же года полиция задержала еще одного подозреваемого - 24-летнего жителя Черниговщины, который действовал под прикрытием криминального "вора в законе".

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении восьми участников группировок передан в Днепровский районный суд Киева. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении организатору преступной "сходки" и двум "ворам в законе" за распространение преступного влияния в Украине в целом и исправительном учреждении в частности. Среди подозреваемых - уроженцы Грузии, Казахстана и гражданин рф.  

Двум "ворам в законе" сообщено о подозрении в распространении преступного влияния14.03.25, 12:19 • 15928 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
Черниговская область
Казахстан
Грузия
Киев
Brent
$63.84
Bitcoin
$102,974.70
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,345.27