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Двум "ворам в законе" сообщено о подозрении в распространении преступного влияния

Киев • УНН

 • 15916 просмотра

Ираклию Хуту и Омару Уфимскому объявили подозрение за участие в «сходке» и распространении влияния в исправительном учреждении. Они решали вопросы перераспределения сфер влияния.

Двум "ворам в законе" сообщено о подозрении в распространении преступного влияния

"Воры в законе" Ираклий Хуту и Омар Уфимский получили подозрения за участие в "сходке" и распространении преступного влияния в Криворожской исправительной колонии. Главари были вовлечены в разрешение конфликта в преступной среде, сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Следствие установило, что на территории Криворожской колонии уголовные авторитеты решали вопросы перераспределения сфер влияния. Также они решали вопрос конфликта между "смотрящими" в колонии.

Поскольку участники преступного собрания не смогли самостоятельно достичь окончательного согласия, они обратились за помощью к двум "ворам в законе" — Ираклию Хуту и Омару Уфимскому.

Известно, что 44-летний Хуту имеет значительное влияние в криминальных кругах и в основном он имеет последнее слово в принятии решений. В частности это касается разрешения конфликтов между уголовниками в местах лишения свободы.

Его 68-летний напарник Омар Уфимский известен тесными связями с преступными российскими и чеченскими группировками. На основании собранных доказательств обоим вовлеченным в преступные "ворам в законе" заочно сообщено о подозрении.

Дополнение

В Одессе неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе, в результате чего мужчина погиб. УНН выяснили, что погибший является активистом Демьяном Ганулом.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Одессу отбыла специальная группа МВД для расследования этого инцидента. Он также опроверг информацию, что стрелок был в военной форме.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Украина
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