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В Одесі невідомий застрелив активіста Ганула. Стрілець втік

Київ • УНН

 • 130414 перегляди

В Одесі невідомий вистрілив у перехожого в Приморському районі, внаслідок чого потерпілий загинув. Стрілець з місця злочину втік, тривають заходи щодо його затримання.

В Одесі невідомий застрелив активіста Ганула. Стрілець втік

В Одесі невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Про це УНН повідомляє з посилання на ГУНП в Одеській області.

Як стало відомо УНН з власних джерел, загиблий активіст Демʼян Ганул.

Деталі

"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста, надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти", - ідеться в повідомленні.

Вживаються заходи щодо затримання стрілка.

Нардеп Олексій Гончаренко також заявляє у Telegram, що загиблий Демʼян Ганул.

Доповнення

19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.

Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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