В Одесі невідомий застрелив активіста Ганула. Стрілець втік
Київ • УНН
В Одесі невідомий вистрілив у перехожого в Приморському районі, внаслідок чого потерпілий загинув. Стрілець з місця злочину втік, тривають заходи щодо його затримання.
В Одесі невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Про це УНН повідомляє з посилання на ГУНП в Одеській області.
Як стало відомо УНН з власних джерел, загиблий активіст Демʼян Ганул.
Деталі
"Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста, надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти", - ідеться в повідомленні.
Вживаються заходи щодо затримання стрілка.
Нардеп Олексій Гончаренко також заявляє у Telegram, що загиблий Демʼян Ганул.
Доповнення
19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.
25 липня у Дніпрі затримали 18-річного чоловіка за підозрою у причетності до вбивства мовознавиці. Наступного дня правоохоронці повідомили 18-річному Вячеславу Зінченку про підозру у вбивстві Ірини Фаріон.
Згодом правоохоронці перекваліфікували справу про вбивство Фаріон на вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, та у незаконному поводженні зі зброєю. Тепер В’ячеславу Зінченку загрожує довічне позбавлення волі.