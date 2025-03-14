В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Как стало известно УНН из собственных источников, погибший активист Демьян Ганул.

Детали

"Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города, поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Пострадавший погиб. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по задержанию стрелка.



Нардеп Алексей Гончаренко также заявляет в Telegram, что погибший Демьян Ганул.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству языковеда. На следующий день правоохранители сообщили 18-летнему Вячеславу Зинченко о подозрении в убийстве Ирины Фарион.

Впоследствии правоохранители переквалифицировали дело об убийстве Фарион на убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, и в незаконном обращении с оружием. Теперь Вячеславу Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.