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Вбивство активіста Ганула в Одесі: уже є зачіпки, дані про військову форму стрільця спростовано - голова МВС

Київ • УНН

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В Одесу прибула група Нацполіції для розслідування вбивства. Голова МВС спростував інформацію про військову форму стрільця, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.

Вбивство активіста Ганула в Одесі: уже є зачіпки, дані про військову форму стрільця спростовано - голова МВС

В Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, спростувавши інформацію про військову форму стрільця, пише УНН.

До Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським. Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму, НЕ відповідає дійсності. Прохання користуватися лише інформацією з офіційних джерел

- повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Водночас Ігор Клименко під час години запитань до уряду у парламенті заявив, що бере на особистий контроль розслідування щодо вбивства активіста Демʼяна Ганули, якого застрелили в Одесі.

Щодо вбивства Ганула в Одесі. Центральним апаратом Нацполіції сформована слідча оперативна група…Також до Одеси направлено голову Національної поліції Вигівського. Я беру на особистий контроль розслідування цього злочину

- сказав Клименко.

Доповнення

В Одесі невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі. Стрілець з місця злочину втік. Загиблим виявився активіст Дем'ян Ганул.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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