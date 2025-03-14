Убийство активиста Ганула в Одессе: уже есть зацепки, данные о военной форме стрелка опровергнуты - глава МВД
Киев • УНН
В Одессу прибыла группа Нацполиции для расследования убийства. Глава МВД опроверг информацию о военной форме стрелка, призвав доверять только официальным источникам.
В Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, опровергнув информацию о военной форме стрелка, пишет УНН.
В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским. Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, НЕ соответствует действительности. Просьба пользоваться только информацией из официальных источников
В то же время Игорь Клименко во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что берет на личный контроль расследование убийства активиста Демьяна Ганулы, которого застрелили в Одессе.
По поводу убийства Ганула в Одессе. Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственная оперативная группа… Также в Одессу направлен глава Национальной полиции Выговский. Я беру на личный контроль расследование этого преступления
Дополнение
В Одессе неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе. Стрелок с места преступления скрылся. Погибшим оказался активист Демьян Ганул.