Двом "злодіям у законі" повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу

"Злодії в законі" Іраклій Хуту та Омар Уфимський отримали підозри за участь у "сходці" та поширенні злочинного впливу в Криворізькій виправній установі. Ватажки були залучені до вирішення конфлікту у злочинному середовищі, повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Слідство встановило, що на території Криворізької установи виконання покарань кримінальні авторитети вирішували питання перерозподілу сфер впливу. Також вони вирішували питання конфлікту між "смотрящими" в установі.

Оскільки учасники злочинного зібрання не змогли самостійно досягнути остаточної згоди, вони звернулися за допомогою до двох "злочинців у законі" — Іраклія Хуту та Омара Уфимського.

Відомо, що 44-річний Хуту має значний вплив у кримінальних колах і здебільшого він має останнє слово у прийнятті рішень. Зокрема це стосується вирішення конфліктів між кримінальниками у місцях позбавлення волі.

Його 68-річний напарник Омар Уфимський відомий тісними зв’язками зі злочинними російськими та чеченськими угрупованнями. На підставі зібраних доказів обом залученим до злочинного "ворам в законі" заочно повідомлено про підозру.

Доповнення

В Одесі невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі, внаслідок чого чоловік загинув. УНН з’ясували, що загиблий є активісом Демʼяном Ганулом.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що до Одеси відбула спеціальна група МВС для розслідування цього інциденту. Він також спростував інформацію, що стрілець був у військовій формі.